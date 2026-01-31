Hindi Cricket Hindi

Good News For Team India Tilak Varma Looks Fully Fit And Start Batting Practice Well Before T20 World Cup 2026

खुशखबरी- T20 वर्ल्ड कप से पहले फिट हुए तिलक वर्मा, बेंगलुरु में बैटिंग की फुल प्रैक्टिस शुरू

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले घरेलू क्रिकेट में खेलकर चोटिल हुए तिलक वर्मा अब फिट हो चुके हैं. वह CoE में रिहैब ट्रेनिंग के दौरान बैटिंग का अभ्यास करने में जुट गए हैं.

तिलक वर्मा @BCCI/x

एशिया कप में भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा (Tilak Varma) घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में खेलते हुए चोटिल हो गए थे. उन्हें अपने पेट के निचले हिस्से की सर्जरी करानी पड़ी और इसके चलते वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए. भारत इस सीरीज में टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, जबकि भारतीय टी20 टीम के मिडल ऑर्डर में अपनी जगह बना चुके तिलक का टीम में नहीं होना चिंताजनक था. हालांकि अब वह अपनी चोट से उबर गए हैं और उन्होंने अभ्यास भी शुरू कर दिया है. इस लेफ्टहैंड युवा बल्लेबाज का एक नया वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है.

इन दिनों रिहैब के लिए बेंगलुरु में स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में मौजूद तिलक वर्मा यहां भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव के खिलाफ मैच प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं. वह यह अपना स्वभाविक शॉट खेलते दिख रहे हैं. इससे पहले चयनकर्ताओं को उम्मीद थी कि तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज के अंतिम दो मैचों से पहले फिट हो जाएंगे और वह भारतीय टीम में शामिल होकर अपनी फॉर्म और फिटनेस को परख लेंगे. लेकिन BCCI की मेडिकल टीम ने 22 वर्षीय इस बल्लेबाज को तब मैच फिट घोषित नहीं किया था, जिसके चलते वह पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए.

लेकिन अब वह फिट दिख रहे हैं और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह लेने को तैयार हैं. बताया जा रहा है कि इस चोट से उबरने के बाद तिलक इन दिनों फास्ट बॉलिंग के खिलाफ तेज गति और शॉर्ट बॉल के खिलाफ जमकर अभ्यास कर रहे हैं, ताकि उनकी सर्जरी के बाद अपनी रिकवरी को पूरी तरह परख सकें, जिससे वह टी20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचों के लिए खुद की मैच फिटनेस को परख पाएं.

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारतीय मिडल ऑर्डर का अहम हिस्सा बन चुके तिलक वर्मा आगामी टी20 वर्ल्ड कप में टीम की रणनीतियों का अहम हिस्सा हैं. BCCI के मुताबिक, वह 3 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम से मुंबई में जुड़ जाएंगे, जहां पूरी टीम एक जुट होकर इस टूर्नामेंट के लिए इकट्ठा होगी. भारत वर्ल्ड कप मिशन ने पहले 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म अप मैच खेलेगा. यह मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा.