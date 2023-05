जानिए कौन हैं ग्रांट ब्रैडबर्न, जो बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ग्रांट ब्रैडबर्न (Grant Bradburn) को नेशनल मेंस क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाए जाने की शनिवार को घोषणा की. ब्रैडबर्न का कार्यकाल दो साल का होगा.

पीसीबी ने साथ ही कहा कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू पुटिक को दो साल के लिए पुरुष टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. ‘स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग’ कोच ड्रिकस साइमन और ‘फिजियोथेरेपिस्ट’ क्लिफ डीकॉन अपनी भूमिकाओं में बने रहेंगे.

ब्रैडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई घरेलू सीरीज के दौरान टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्य किया. न्यूजीलैंड का यह पूर्व खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की मजबूती और चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. उन्होंने इससे पहले 2018 से 2020 तक फील्डिंग कोच के रूप में काम किया था.

कौन हैं ग्रांट ब्रैडबर्न

ग्रांट ब्रैडबर्न न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं. उन्होंने 1990 से 2001 तक कीवी टीम के लिए सात टेस्ट और 11 वनडे मुकाबले खेले हैं. ब्रैडबर्न ने इससे पहले, स्कॉटलैंड की पुरुष टीम के मुख्य कोच रह चुके है.