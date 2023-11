VIDEO: कभी विकेटकीपर को ऐसे कैच लेते देखा है, वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे

क्रिकेट के मैदान पर आपने कई अद्भुत और लाजवाब कैच देखे होंगे, आपने फील्डर को एक हाथ से डाइव लगाकर या बाउंड्री पर उछालकर हैरतअंगेज कैच लपकते भी देखा होगा, मगर आज हम आपको क्रिकेट के ऐसे कैच के मारे में बताएंगे, जिसमें विकेटकीपर ने हाथ से नहीं पीठ के सहारे कैच को लपका. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

That’s So Village ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जो केरल में खेली जा रही क्रिकेट लीग का बताया जा रहा है. इस मैच में गेंदबाज की गेंद विकेटकीपर के ग्लब्स में लगने के बाद गेंद उनकी पीठ पर जाकर ठहर जाती है, जिसके बाद वह दोनों हाथों से अपनी पीठ को कवर करते हैं और गेंद को गिरने नहीं देते हैं और इस कैच को पूरा करते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं और इसे अब तक का सर्वश्रेष्ठ कैच बता रहे हैं.

The catch should not be awarded to the keeper as he is not in control of the ball. Instead it should be awarded to the fielder who picked it up from the keeper’s back.

