क्रिकेट के खेल में मांकड़िंग अब फेयर प्ले नियमों के दायरे में आ गया है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें अभी तक इस नियम पर कन्फ्यूज नजर आ रही हैं. कुछ ही ऐसा वाकया तब नजर आया, जब शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें तीसरे टी20I मैच में भिड़ रही थीं.Also Read - T20 World Cup: सचिन तेंदुलकर भी नामीबिया की जीत के हुए मुरीद, बोले- नाम याद रखना

यहां मैच के 5वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को मांकड़िंग रन आउट करने से छोड़ दिया. लेकिन इस बीच उन्होंने बटलर को चेतावनी जरूर दे दी और इस दौरान भारतीय महिला टीम की स्पिनर दीप्ति शर्मा का नाम भी घसीट लिया. Also Read - क्‍या इस बार टूट जाएंगे विराट-रोहित के बड़े रिकॉर्ड्स? कई कीर्तिमान ध्‍वस्‍त करने के करीब भारतीय दिग्‍गज

किसी बल्लेबाज को मांकड़िंग आउट करना या न करना स्टार्क का अपना फैसला हो सकता है. लेकिन दीप्ति शर्मा का नाम लेना पूर्व भारतीय बल्लेबाज हेमंग बदानी को पसंद नहीं आया और उन्होंने स्टार्क की आलोचना की है. बदानी ने टि्वटर पर स्टार्क को कहा कि क्रिकेट की दुनिया आपसे यह उम्मीद नहीं करती कि आप यहां किसी खिलाड़ी का नाम लें. क्योंकि दीप्ति ने जो भी किया वह नियमें के भीतर था. Also Read - BCCI ने भी माना विराट कोहली की फिटनेस का लोहा, एक साल में कभी नहीं हुए अनफिट

दरअसल 14 अक्टूबर को खेले गए इस मैच में स्टार्क को स्टंप माइक्रोफोन में जोस बटलर से यह कहते हुए सुना गया, ‘मैं दीप्ति (शर्मा) नहीं हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप क्रीज से बाहर निकलते रहोगे.’

स्टार्क इंग्लैंड के कप्तान बटलर को नॉन स्ट्राइकर छोर पर जल्दी क्रीज छोड़ने के लिए चेतावनी दे रहे थे. इस बात को स्टंप माइक्रोफोन ने पकड़ लिया. बता दें पिछले महीने दीप्ति शर्मा के इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्डस में तीसरे और अंतिम वनडे में चार्ली डीन को नॉन स्ट्राइकर छोर पर रन आउट करने से उठे विवाद ने सुर्खियां बटोरी हैं और ‘मांकड़िंग’ फिर से चर्चा में आ गई है. हालांकि दीप्ति का रन आउट करना नियमों के दायरे में आता है लेकिन इस पर क्रिकेट की दुनिया में बहस छिड़ी हुई है.

Grow up Starc. That’s really poor from you. What Deepti did was well within the rules of the game. If you only want to warn the non striker and not get him out that’s fine and your decision to make but you bringing Deepti into this isn’t what the cricket world expects of you https://t.co/vb0EyblHB8

