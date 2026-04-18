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GT Vs KKR: 86 रन की पारी खेलकर भी खुश नहीं हैं कप्तान गिल, असली टारगेट का किया खुलासा

GT Vs KKR: गिल की 50 गेंदों में 86 रन की पारी से टाइटंस ने जीत के लिए मिले 181 रन के लक्ष्य को 19.4 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल किया.

Published date india.com Published: April 18, 2026 1:08 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
GT Vs KKR

GT Vs KKR: गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को हुए मैच में केकेआर को 5 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही गुजरात ने अब तक तीन मैच जीत लिए हैं. मैच में कप्तान गिल ने धमाकेदार पारी खेली. गिल की 50 गेंदों में 86 रन की पारी से टाइटंस ने जीत के लिए मिले 181 रन के लक्ष्य को 19.4 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल किया. प्लेयर ऑफ द मैच गिल ने पुरस्कार समारोह में प्रसारकों से 2023 जैसी बल्लेबाजी के बारे में पूछे जाने पर कहा, “ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि यह मायने रखता है. सबसे जरूरी चीज जीत है और निश्चित रूप से फाइनल खेलकर कप जीतना ही मेरा लक्ष्य है.”

आउट होने से निराश हैं गिल

गिल ने आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा 890 रन बनाए थे, और केकेआर के खिलाफ शानदार पारी के बाद वह मौजूदा सत्र में चार मैचों में 62.75 की औसत से 251 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गये हैं. उन्होंने अपनी पारी को लेकर कहा, “हम चाहते थे कि मैच को कुछ ओवर पहले खत्म कर देते. मैं खुद भी जल्दी आउट होने से निराश हूं. मैं अंत तक टिककर टीम को जीत दिलाना चाहता था. उम्मीद है अगली बार ऐसा कर पाऊंगा.”

रबाडा और सिराज का कमाल

कैगिसो रबाडा (29 रन पर तीन विकेट) और मोहम्मद सिराज (23 रन पर दो विकेट) की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने नई गेंद से कहर बरपाते हुए शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया, जबकि अशोक शर्मा (45 रन पर दो विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (32 रन पर एक विकेट) ने अच्छा साथ दिया. गिल ने सिराज और रबाडा की तारीफ करते हुए कहा, “हमने उन्हें एक-एक अतिरिक्त ओवर देने का फैसला किया क्योंकि पिच पर गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी और गर्मी भी ज्यादा थी, इसलिए लगातार दो ओवर फेंकना आसान नहीं था.”

गिल ने की तारीफ

गिल ने कहा कि दोनों गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में मैच का रुख बदल दिया, लेकिन इसके बावजूद टीम की सोच विकेट लेने की बनी रही. उन्होंने कहा, “सुनील नारायण नौवें नंबर पर बल्लेबाजी के आये ऐसे में केकेआर की लंबी बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए यह मानसिकता बेहद जरूरी थी.” (इनपुट्स: भाषा)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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