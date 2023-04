VIDEO: अभिनव मनोहर ने 21 गेंदो पर जड़ दिए 42 रन, जानें कौन है गुजरात टाइटन्स का ये धमाकेदार बल्लेबाज

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 35वें मैच में गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) के लिए शुभमन गिल (Shubman Gill), राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) और डेविड मिलर (David Miller) ने तो शानदार बल्लेबाजी की ही लेकिन इस बीच 29 साल के अभिनव मनोहर (Abhinav Manohar) ने भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद फैंस के जहन पर अपनी छाप छोड़ी.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टीम के लिए निचले क्रम में खेलने आए मनोहर ने मात्र 21 गेंदो पर तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 42 रन की धमाकेदार पारी खेली. हालांकि मनोहर आईपीएल में अर्धशतक बनाने से चूक गए लेकिन उनकी इस पारी में दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया.