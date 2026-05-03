सुदर्शन-सुंदर की जोड़ी बनी गेमचेंजर, गुजरात ने पंजाब से छीनी जीत, 4 विकेट से हराया

आईपीएल 2026 के 46वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया. साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी और जेसन होल्डर की घातक गेंदबाजी से टीम को जीत मिली.

Published date india.com Published: May 3, 2026 11:56 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
सुदर्शन-सुंदर की जोड़ी बनी गेमचेंजर, गुजरात ने पंजाब से छीनी जीत, 4 विकेट से हराया
Photo from PTI

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 46वें मुकाबले में पंजाब किंग्स दबदबा बनाए रखने के साथ आई थी, तो वहीं गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की दौड़ मजबूत करने. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में गुजरात ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की. 10 में से 6 मैच जीतकर GT प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है, वहीं लगातार दूसरी हार के बाद पीबीकेएस शीर्ष पर मौजूद है.

गेंदबाजों का कमाल, पंजाब 163 पर सिमटी

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने जल्दी-जल्दी पांच विकेट गंवा दिए. हालांकि, सूर्यांश शेडगे ने शानदार 57 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की. उन्होंने मार्कस स्टोइनिस (40) के साथ अहम साझेदारी कर स्कोर को 163 तक पहुंचाया. गुजरात की ओर से जेसन होल्डर ने चार विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया, जबकि कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की. शुरुआती झटकों ने पंजाब को पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया.

सुदर्शन और सुंदर की शानदार साझेदारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस को साई सुदर्शन और जोस बटलर ने तेज शुरुआत दिलाई. सुदर्शन ने शानदार 57 रन की पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 40 रन बनाए. बीच में विकेट गिरते रहे, लेकिन सुदर्शन और सुंदर की साझेदारी ने टीम को जीत की राह पर बनाए रखा. युवा बल्लेबाजों का यह आत्मविश्वास गुजरात के लिए बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ.

आखिरी ओवर का हाई वोल्टेज ड्रामा

मैच का असली रोमांच आखिरी ओवर में देखने को मिला, जब गुजरात को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे. पहली ही गेंद पर अरशद खान ने चौका लगाकर दबाव कम किया. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने शानदार छक्का जड़कर मैच खत्म कर दिया. पंजाब के गेंदबाजों ने अंत तक मुकाबला बनाए रखा, लेकिन अंतिम क्षणों में गुजरात ने बाजी मार ली. यह ओवर पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की जंग

इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने 10 मैचों में अपनी छठी जीत दर्ज कर 12 अंक हासिल कर लिए और प्लेऑफ की दौड़ में खुद को मजबूत कर लिया. वहीं, हार के बावजूद पंजाब किंग्स 9 मैचों में 13 अंक के साथ टॉप पर बनी हुई है. अब आगे के मुकाबले दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होंगे, जहां हर जीत प्लेऑफ की दिशा तय करेगी. यह मुकाबला दिखाता है कि आईपीएल में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.