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Gt Vs Rcb Ipl 2026 Match Score Highlights Gujarat Titans Vs Royal Challengers Bangalore

IPL 2026 GT VS RCB: आरसीबी को जीटी ने 4 विकेट से धोया, अरशद के साथ गिल-बटवर ने निभाई जीत में अहम भूमिका

GT vs RCB IPL 2026: मैच में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. जानें पूरा स्कोर, अहम खिलाड़ी और मैच के खास पल, जिसने फैंस को अंत तक बांधे रखा.

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GT vs RCB IPL 2026: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 का 42वां मैच खेला गया, जहां गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने-सामने थीं. इस मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. दोनों टीमों के बीच पहले भी इस सीजन में मुकाबला हो चुका था, जिसमें बेंगलुरु ने जीत हासिल की थी. ऐसे में यह मैच काफी अहम माना जा रहा था. फैंस को एक बार फिर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जहां हर गेंद पर रोमांच बना रहा.

आरसीबी की पारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की शुरुआत तेज रही. विराट कोहली ने शुरुआत में लगातार चौके लगाकर टीम को अच्छा स्टार्ट दिया. उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में 28 रन बनाए. लेकिन जल्द ही टीम के विकेट गिरने लगे. जैकब बेथेल, रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ज्यादा देर टिक नहीं पाए. देवदत्त पडिक्कल ने 40 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया. पूरी टीम 155 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. गुजरात की ओर से अरशद खान और जेसन होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी की.

गुजरात की रनचेज की शुरुआत

156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटन्स की शुरुआत ठीक रही. हालांकि साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और जोस बटलर ने पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए टीम को आगे बढ़ाया. गिल ने 43 रन बनाए और बटलर ने 39 रन का योगदान दिया. इन दोनों की साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया और जीत की उम्मीद बढ़ा दी.

मैच में आए उतार-चढ़ाव

मिडिल ओवर में गुजरात को कुछ झटके लगे, जिससे मैच थोड़ा रोमांचक हो गया. शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर और जेसन होल्डर जल्दी आउट हो गए. इससे स्कोर पर दबाव आया, लेकिन टीम लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी थी. गेंदबाजों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन गुजरात की टीम धीरे-धीरे मैच पर पकड़ बनाए रही. आखिरी ओवरों में मुकाबला और दिलचस्प हो गया, जहां हर रन की अहमियत बढ़ गई.

हेड टू हेड

अगर दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात करें तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. अब तक खेले गए मुकाबलों में ज्यादातर बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ही जीती है. इस मैच में भी वही ट्रेंड देखने को मिला. इस मुकाबले का असर पॉइंट्स टेबल पर भी पड़ सकता है. दोनों टीमें प्लेऑफ की रेस में हैं, इसलिए हर जीत बहुत जरूरी है. यही वजह है कि यह मैच फैंस के लिए काफी खास और रोमांचक रहा.

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