IPL 2026: रवि बिश्नोई का चला जादू, राजस्थान रॉयल्स ने GT को 6 रन से हराया

GT vs RR IPL 2026: आईपीएल 2026 में राजस्थान ने गुजरात को 6 रन से हराया, रवि बिश्नोई की शानदार गेंदबाजी और जुरेल की पारी से टीम ने रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की.

Published date india.com Published: April 4, 2026 11:46 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
gt vs rr ipl 2026 highlights
gt vs rr ipl 2026 highlights

GT vs RR IPL 2026: आईपीएल 2026 का 9वां मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने-सामने थीं. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और आखिरी ओवर तक फैंस की नजरें स्क्रीन पर टिकी रहीं. राजस्थान ने शानदार खेल दिखाते हुए यह मैच 6 रन से जीत लिया. इस जीत के साथ टीम ने सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज की, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है.

गुजरात को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा, जो टीम के लिए चिंता की बात है. मैच में दोनों टीमों ने दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, लेकिन आखिर में बाजी राजस्थान के नाम रही. यह मुकाबला इस सीजन के सबसे दिलचस्प मैचों में से एक माना जा रहा है.

राजस्थान की शानदार बल्लेबाजी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने जबरदस्त शुरुआत की. यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की. वैभव ने तेज 31 रन बनाए, जबकि जायसवाल ने 55 रन की शानदार पारी खेली. इसके बाद ध्रुव जुरेल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. जुरेल ने बड़े शॉट्स लगाए और रन गति को तेज रखा. अंत में शिमरोन हेटमायर ने भी तेजी से रन जोड़कर टीम का स्कोर 210 तक पहुंचाया. राजस्थान की बल्लेबाजी में शुरुआत से ही आक्रामकता दिखी, जिससे गुजरात के गेंदबाज दबाव में नजर आए. यही बड़ा स्कोर टीम की जीत की मजबूत नींव बना.

गुजरात की तेज शुरुआत

211 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस ने शानदार शुरुआत की. कुमार कुशाग्र और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए तेज रन जोड़े. सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. जोस बटलर ने भी तेज शुरुआत की, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके. बीच के ओवरों में कुछ विकेट गिरने से टीम पर दबाव बढ़ गया. हालांकि रन गति बनी रही और ऐसा लग रहा था कि गुजरात आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगी. लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, राजस्थान के गेंदबाजों ने वापसी शुरू कर दी और मुकाबला रोमांचक हो गया.

बिश्नोई की फिरकी

मैच का टर्निंग पॉइंट रवि बिश्नोई की गेंदबाजी रही. उन्होंने शानदार स्पेल डालते हुए 4 विकेट लिए और गुजरात की पारी को झटका दिया. उनके विकेटों ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. आखिरी ओवरों में राशिद खान और कगिसो रबाडा ने तेजी से रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. राजस्थान के गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में शानदार कंट्रोल दिखाया और दबाव बनाए रखा. खासकर आखिरी दो ओवर में सटीक गेंदबाजी ने गुजरात को पीछे धकेल दिया. इसी वजह से टीम 204 रन तक ही पहुंच सकी और मैच 6 रन से हार गई.

जीत के हीरो

इस मुकाबले में राजस्थान के लिए सबसे बड़े हीरो ध्रुव जुरेल और रवि बिश्नोई रहे. जुरेल ने बल्ले से कमाल किया, जबकि बिश्नोई ने गेंद से मैच पलट दिया. टीम ने दिखाया कि दबाव में भी कैसे शांत रहकर मैच जीता जाता है. गुजरात के लिए साई सुदर्शन की पारी शानदार रही, लेकिन टीम उसे जीत में नहीं बदल सकी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.