गुजरात के सामने बिखर गई SRH, 82 रन से हराकर गिल की टीम बनी नंबर-1

IPL 2026 GT vs SRH: गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर IPL 2026 प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है. जानिए हैदराबाद किन कारणों से ये मुकाबला हार गई.

Published date india.com Published: May 12, 2026 11:31 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
गुजरात के सामने बिखर गई SRH, 82 रन से हराकर गिल की टीम बनी नंबर-1
इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है. (Photo from ANI)

सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने टीम को 82 रनों से हराया. प्लेऑफ के लिए लगभग क्वालिफाइड कर चुकी SRH 86 रन पर ढेर हो गई. इस हार के बाद, टीम की स्थिति प्वाइंट्स टेबल में कमजोर हो गई है, जबकि गुजरात टाइटंस ने शानदार जीत के साथ पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान गुजरात के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास साफ नजर आया, जबकि हैदराबाद की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी.

गुजरात को सुदर्शन और वॉशिंगटन ने संभाला

पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी. टीम ने शुरुआती ओवरों में ही दो बड़े विकेट गंवा दिए थे और स्कोर सिर्फ 26 रन था. ऐसे मुश्किल समय में साईं सुदर्शन ने जिम्मेदारी संभाली और समझदारी भरी बल्लेबाजी की. उन्होंने पहले निशांत संधु के साथ अहम साझेदारी की और फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

सुदर्शन ने 61 रन की शानदार पारी खेली. दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर ने भी तेज अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा. दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और गुजरात का स्कोर 168 रन तक पहुंच गया. हैदराबाद की ओर से प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने दो-दो विकेट जरूर लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज ज्यादा असर नहीं छोड़ सके.

रन चेज में पूरी तरह फ्लॉप रही हैदराबाद

169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम को पहली ही गेंदों में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े विकेट गंवाने पड़े. शुरुआती झटकों के बाद बल्लेबाज दबाव से बाहर नहीं निकल सके. ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन और पैट कमिंस ने थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाया. लगातार विकेट गिरने की वजह से टीम मैच में वापसी ही नहीं कर पाई. गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिसका जवाब हैदराबाद के बल्लेबाजों के पास नहीं था. टीम सिर्फ 14.5 ओवर में 86 रन पर सिमट गई, जो इस सीजन की सबसे निराशाजनक बल्लेबाजी प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है.

गुजरात के गेंदबाजों ने दिखाया दम, टॉप पर टीम

गुजरात टाइटंस की जीत में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का भी बड़ा योगदान रहा. कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने घातक गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट झटके और हैदराबाद की कमर तोड़ दी. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी दो अहम विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा. वहीं मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने भी शानदार गेंदबाजी की. इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है. दूसरी ओर SRH को हार के बाद बड़ा नुकसान हुआ है और अब टीम पर आगे के मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ गया है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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