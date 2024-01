AUS VS PAK: पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जीता दिला, डेविड वॉर्नर को दिया खास सम्मान, देखें VIDEO

सिडनी. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम सिडनी में टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेल रही है. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के इंटरनेशनल करियर का यह आखिरी टेस्ट मैच है. खेल के पहले दिन जब डेविड वॉर्नर बल्लेबाजी करने उतरे तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज बल्लेबाज को खास सम्मान दिया.

सिडनी टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान की टीम पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी के आगे 313 रन के स्कोर पर सिमट गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने डेविड वॉर्नर अपने पार्टनर उस्मान ख्वाजा के साथ मैदान पर उतरे. जैसे ही वॉर्नर मैदान में आए पाकिस्तान के खिलाड़ी दोनों तरफ लाइन से खड़े हो गए और उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया. डेविड वॉर्नर भी इस सम्मान से भावुक नजर आए.

Respect!

A guard of honour for the retiring David Warner #AUSvPAK pic.twitter.com/e1vCaN07Jb

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2024