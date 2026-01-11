Hindi Cricket Hindi

Gujarat Giants Beats Delhi Capitals With 4 Run Wpl 2026

WPL 2026: नंदिनी शर्मा की हैट्रिक गई बेकार, GG ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 रन से हराया

DC vs GG WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 4 रन से हराया. सोफी डिवाइन और नंदनी शर्मा की धमाकेदार पारी के साथ देखें पूरा स्कोरकार्ड.

वुमेंस प्रीमियर लीग – 2026 के चौथे मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 4 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे उन्हें शुरुआत में गेंदबाजी पर दबाव नहीं था. पहले खेलते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 209 रन बनाए. सोफी डिवाइन ने 42 गेंद में 95 रन की धमाकेदार पारी खेली और अपनी टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. कप्तान एश्ले गार्डनर ने भी 49 रन की पारी खेलकर टीम का स्कोर मजबूत किया. इसके अलावा नंदनी शर्मा ने दिल्ली की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया और पांच विकेट लेकर अपनी हैट्रिक भी पूरी की.

दिल्ली आखिरी ओवर में हार गई

दिल्ली कैपिटल्स ने इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबले को पूरी तरह रोमांचक बना दिया. टीम ने 20 ओवर में 205 रन बनाए लेकिन लक्ष्य से 4 रन पीछे रह गई. लॉरा वोल्वार्ट ने 29 गेंद में पचासा बनाया और जेमिमा रोड्रिग्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. मैच के आखिरी ओवर में गुजरात की सोफी डिवाइन ने 7 रन की जरूरत के बावजूद सिर्फ 2 रन दिए और अपनी टीम को जीत दिलाई. यह मैच दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक था क्योंकि दिल्ली ने लगभग जीत हासिल कर ली थी, लेकिन आखिरी ओवर ने पूरा खेल पलट दिया.

नंदनी शर्मा और स्नेह राणा का शानदार प्रदर्शन

इस मैच में दिल्ली की नंदनी शर्मा ने अपनी हैट्रिक के साथ 5 विकेट लिए और विपक्षी टीम को रोकने की पूरी कोशिश की. वहीं, स्नेह राणा ने एक ओवर में 32 रन लुटाए, जो इस लीग का अब तक का सबसे महंगा ओवर बन गया. इससे साफ हुआ कि मैच में हर गेंद का महत्व कितना ज्यादा था. गुजरात के लिए सोफी डिवाइन का प्रदर्शन मैच का टर्निंग प्वाइंट रहा, जबकि दिल्ली की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी से मुकाबला बराबरी पर लाने की कोशिश की.

गुजरात जायंट्स की दूसरी जीत

गुजरात जायंट्स ने लगातार दूसरी जीत हासिल की और अंकतालिका में मजबूती बनाई है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है और टीम अब अपनी पहली जीत की तलाश में है. इस सीजन में टीम नई कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स के नेतृत्व में उतर रही है, और अब उन्हें अगली मैचों में अपनी रणनीति बदलनी होगी. अगले मैचों में दोनों टीमों के लिए प्रदर्शन पर ध्यान देना और खिलाड़ियों की फार्म बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. WPL 2026 का रोमांच जारी है और दर्शक हर मुकाबले में नई कहानियों और रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे.

