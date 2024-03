गुजरात जायन्ट्स की हरलीन देओल चोटिल होकर WPL 2024 से बाहर

शुक्रवार को गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants) की बल्‍लेबाज हरलीन देओल (Harleen Deol) बचे महिला प्रीमियर लीग 2024 से बाहर हो गई हैं. हरलीन को टूर्नामेंट के शुरुआती स्टेज में चोट लगी थी जिसके बाद उन्हें बाकी मैचों से बाहर रखने का फैसला किया गया है. उनकी जगह बल्‍लेबाज़ भारती फुलमाली को चुना गया है.

हरलीन को जायंट्स के तीसरे ग्रुप मैच में फील्डिंग करते समय घुटने में चोट लग गई थी. यूपी वॉरियर्स की पारी के पहले ओवर में डीप कवर पर तैनात हरलीन दायीं ओर बॉल लेने जा रही थी लेकिन तभी उनके बायें घुटने में चोट लग गई. इसके बाद वह मैदान से बाहर चली गई और फ‍िर नहीं लौटी.

उनका डब्लूपीएल अभी तक अच्‍छा नहीं गया. वह गुजरात के पहले मैच में नंबर तीन पर उतरी और केवल आठ रन बना सकी. दूसरे मैच में वह ओपनर के तौर पर आई और 31 गेंद में 22 रन ही बना सकी. वॉरियर्स के ख़‍िलाफ़ मैच में वह नंबर तीन पर आई और 24 गेंद में केवल 18 रन बना सकी.

Our hearts go out to Harleen Deol, whose unfortunate injury has ruled her out of the rest of the #TATAWPL season.

Take care, Harleen. #GujaratGiants #BringItOn #Adani pic.twitter.com/L0As80h2dw

— Gujarat Giants (@Giant_Cricket) March 7, 2024