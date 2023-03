WPL 2023: गुजरात जाइंट्स को लगा एक और बड़ा झटका; पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुईं कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली टीम की कप्तानी

WPL 2023: महिला प्रीमियर लीग (Women’s Premier League) की फ्रेंचाइजी गुजरात जाइंट्स (Gujarat Giants) को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब उनकी कप्तान बेथ मूनी (Beth Mooney) पिंडली की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गईं.

गुजरात जाइंट्स ने डब्ल्यूपीएल नीलामी में बेथ मूनी को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. मूनी की जगह अब साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट को टीम में शामिल किया गया है. मूनी की जगह अब भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा को गुजरात जाइंट्स का कप्तान नियुक्त किया गया है.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है. गुजरात जाइंट्स को लीग में अपना अगला मुकाबला 11 मार्च को डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है.

वोलवार्ट, इस समय पाकिस्तान में पीसीबी की महिला लीग प्रदर्शनी मैचों में खेल रही थी और अब उन्हें उनकी टीम सुपर वुमेन ने रिलीज कर दिया है. वोलवार्ट की जगह उनकी हमवतन सुने लूस ने टूर्नामेंट के लिए सुपर वुमेन टीम में शामिल किया गया है. वोलवार्ट टी20 वर्ल्ड कप 2023 में छह मैच में तीन अर्धशतक के साथ शीर्ष स्कोरर थी.