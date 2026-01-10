  • Hindi
WPL 2026: बेकार गई फोएबे लिचफील्ड की मेहनत, गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हराया

Gujarat vs UP Warriorz: गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हराकर WPL 2026 में जीत से शुरुआत, बल्लेबाजों और गेंदबाजों के संतुलित प्रदर्शन से टीम मजबूत नजर आई.

Published: January 10, 2026 7:59 PM IST
Gujarat vs UP Warriorz: गुजरात जायंट्स ने विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है. टीम ने यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हराकर मजबूत संदेश दिया. यह मुकाबला डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला गया, जहां दर्शकों को एक रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स ने शानदार खेल दिखाया और 4 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए. टीम की शुरुआत बहुत तेज रही और बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया. इस जीत से गुजरात जायंट्स का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. टीम ने दिखा दिया कि वह इस सीजन में खिताब की प्रबल दावेदार हो सकती है.

बेथ मूनी और सोफी डिवाइन की सलामी पारी

गुजरात जायंट्स को बेथ मूनी और सोफी डिवाइन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने मिलकर 4.2 ओवर में 41 रन जोड़े और टीम को तेज शुरुआत दी. मूनी ने 12 गेंदों में 13 रन बनाए, जबकि डिवाइन ने 20 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेली. हालांकि टीम ने 55 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए, लेकिन इसके बाद अनुष्का शर्मा और कप्तान एश्ले गार्डनर ने पारी को संभाला. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 63 गेंदों में 103 रन की बड़ी साझेदारी की. इस साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और स्कोर 158 रन तक ले गया. इस दौरान अनुष्का ने 30 गेंदों में 44 रन बनाए और गार्डनर ने 41 गेंदों में 65 रन की बेहतरीन पारी खेली.

अंतिम ओवरों में तेज रन

मध्यक्रम के बाद जॉर्जिया वेयरहैम ने भी टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया और 27 रन बनाए. गुजरात जायंट्स की बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरकर स्कोर को 207 तक पहुंचाया. यह स्कोर यूपी वॉरियर्स जैसी मजबूत टीम के खिलाफ काफी चुनौतीपूर्ण था. यूपी की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. शिखा पांडे और डिएंड्रा डॉटिन को एक-एक सफलता मिली. इसके बावजूद गुजरात की बल्लेबाजों ने दबाव बनाए रखा और रन गति को धीमा नहीं होने दिया. टीम का संतुलित प्रदर्शन इस बात को दिखाता है कि उनकी बल्लेबाजी लाइनअप काफी मजबूत है.

यूपी वॉरियर्स ने लड़खड़ाई पारी को संभाला

लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की शुरुआत ठीक रही. फोएबे लिचफील्ड और मेग लैनिंग ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की. लैनिंग ने 30 रन बनाए और आउट हो गईं. इसके बाद लिचफील्ड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए और टीम को जीत की ओर ले जाने की कोशिश की. श्वेता सेहरावत ने 25 रन बनाए, जबकि आशा शोभना ने नाबाद 27 रन की पारी खेली. इसके बावजूद यूपी वॉरियर्स 8 विकेट पर 197 रन ही बना सकी और 10 रन से मैच हार गई. टीम ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन लक्ष्य थोड़ा बड़ा साबित हुआ.

गेंदबाजों ने दिया अहम योगदान

गुजरात जायंट्स की जीत में गेंदबाजों का भी बड़ा योगदान रहा. रेणुका ठाकुर, सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेयरहैम ने 2-2 विकेट लेकर यूपी वॉरियर्स की रन गति को काबू में रखा. एश्ले गार्डनर और राजेश्वरी गायकवाड़ को 1-1 विकेट मिला. इन गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट लेकर मैच को गुजरात के पक्ष में बनाए रखा. यह जीत गुजरात जायंट्स के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है और आगे के मैचों के लिए सकारात्मक संकेत देती है. टीम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलित प्रदर्शन उसे टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार बनाता है.

(इनपुट IANS)

