Hindi Cricket Hindi

Gujarat Titans Appoints New Batting Coach Matthew Hayden Ipl 2026

गुजरात टाइटंस ने CSK के पूर्व खिलाड़ी को बनाया बैटिंग कोच, अपने देश को जिता चुका है वर्ल्ड कप

Matthew Hayden News: आईपीएल 2026 के आगाज से पहले गुजरात टाइटंस ने एक बड़ा दांव खेला है. 2022 की चैंपियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज सलामी बल्लेबाज को अपना नया बैटिंग कोच नियुक्त करने का आधिकारिक ऐलान किया.

Image- Gujarat Titans

Gujarat Titans New Batting Coach: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मंच तैयार है. टूर्नामेंट के नए सीजन से पहले, 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बैटर मैथ्यू हेडन को टीम का नया बैटिंग कोच बनाने की घोषणा की. अपने समय के सबसे जबरदस्त बैट्समैन में से एक, मैथ्यू हेडन, आशीष नेहरा, विक्रम सोलंकी और पार्थिव पटेल वाले सपोर्ट स्टाफ में शामिल होंगे.

दो बार के ODI वर्ल्ड कप विनर हेडन, अपने शानदार इंटरनेशनल करियर के दम पर गुजरात टाइटंस में शामिल हुए हैं. इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने सभी फॉर्मेट में 273 इंटरनेशनल मैचों में अपने देश को रिप्रेजेंट किया, जिसमें 15,000 से ज़्यादा रन बनाए और कई आईसीसी टूर्नामेंट जीत में अहम रोल निभाया.

पाकिस्तानी टीम बैटिंग कंसल्टेंट भी रहे

आईपीएल में हेडन ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला, 2009 में ऑरेंज कैप जीती और 2010 में ट्रॉफी उठाई. तीन सीजन में, उन्होंने 138 के स्ट्राइक रेट से 1107 रन बनाए. इससे पहले, वह पाकिस्तानी टीम के साथ काम कर चुके हैं, जहां वह पुरुषों की टीम के बैटिंग कंसल्टेंट थे.

अपॉइंटमेंट के बाद, हेडन ने उस स्टैंडर्ड के बारे में बात की जो वह आने वाले सीजन में गुजरात टाइटंस के साथ सेट करना चाहते हैं. हेडन ने कहा, “अच्छी बैटिंग से प्रेशर बनता है. बढ़िया बैटिंग से गेम पर कब्जा हो जाता है. यही स्टैंडर्ड हम गुजरात टाइटंस में सेट करना चाहते हैं.”

गुजरात टाइटंस के क्रिकेट डायरेक्टर ने क्या कहा?

इस घोषणा के ऑफिशियल होने के बाद, गुजरात टाइटंस के क्रिकेट डायरेक्टर, विक्रम सोलंकी ने कहा, “एक फ्रेंचाइजी के तौर पर हम लगातार अपने क्रिकेटिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं. उनका अनुभव, और उभरते हुए टैलेंट को गाइड करने की उनकी काबिलियत, आने वाले सीजन के लिए हमारी बैटिंग पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.”

2025 में कैसा रहा था प्रदर्शन?

गुजरात टाइटंस की बात करें तो, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम 2025 में टाइटल जीतने के करीब पहुंच गई थी. कुछ अच्छे परफॉर्मेंस के बाद टीम स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर रही. हालांकि, पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने उन्हें टूर्नामेंट के एलिमिनेटर में हराकर उनका कैंपेन खत्म कर दिया था.

Add India.com as a Preferred Source

बीसीसीआई ने की बड़े इनाम की घोषणा

इस बीच, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली मेन इन ब्लू टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के कैश इनाम की घोषणा की है. बीसीसीआई की एक रिलीज में कहा गया, “बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्टर्स को एक बार फिर बधाई देता है और भविष्य में भी उनकी सफलता की कामना करता है.”