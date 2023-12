भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने ब्रिटेन में अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) से मुलाकात की और वह अपने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) टीम के साथी को देखकर बहुत रोमांचित हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट साझा की.

अफगान सनसनी ने गिल के साथ एक तस्वीर खिंचवाई, जिन्हें हाल ही में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की मुंबई इंडियंस में आश्चर्यजनक वापसी के बाद आईपीएल 2024 के लिए गुजरात टाइटन्स का नया कप्तान नामित किया था. राशिद ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘कप्तान साहब द्वारा रोकने के लिए धन्यवाद.’

Thank you for stopping by captain sahab @ShubmanGill pic.twitter.com/txToATuCDq

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) December 6, 2023