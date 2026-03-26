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Gujarat Titans Full IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 में गुजरात का पूरा शेड्यूल, जानिए कहां और किसके साथ खेला जाएगा पहला मुकाबला

IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 के लिए गुजरात का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. गुजरात अपना पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ चंडीगढ़ में खेलेगी.

Gujarat Titans Full IPL Schedule 2026

Gujarat Titans IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 के लिए गुजरात का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. इसमें टीम के सभी लीग मैचों की तारीख, जगह और टाइमिंग की जानकारी दी गई है. फैंस अब आसानी से जान सकते हैं कि टीम कब और कहां खेलेगी. इस बार भी टीम अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी और टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत करना चाहेगी.

कब शुरू होगा आईपीएल और पहला मैच

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जहां पहला मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद के बीच एस चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं गुजरात टाइटंस अपना पहला मैच 31 मार्च को पंजाब किंग्स के खिलाफ चंडीगढ़ में खेलेगी. टीम की नजर होगी कि वह पहले मैच से ही जीत के साथ शुरुआत करे.

पहला और आखिरी मुकाबला

गुजरात टाइटंस का पहला मैच 31 मार्च को पंजाब किंग्स के खिलाफ होगा, जो न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. वहीं टीम का आखिरी लीग मुकाबला 21 मई को चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के खिलाफ चेन्नई में होगा. टीम चाहेगी कि वह पूरे सीजन में लगातार अच्छा खेले और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मजबूत स्थिति में रहे.

IPL 2026 के लिए गुजरात की पूरी टीम

शुबमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, टॉम बैंटन, शाहरुख खान, राशिद खान, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, इशांत शर्मा, मानव सुथार, गुरनूर सिंह बराड़, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा

IPL 2026 में गुजरात टाइटंस का पूरा शेड्यूल

तारीख मैच जगह समय 31 मार्च पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस न्यू चंडीगढ़ 7:30 PM 4 अप्रैल गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स अहमदाबाद 7:30 PM 8 अप्रैल दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस दिल्ली 7:30 PM 12 अप्रैल लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटंस लखनऊ 3:30 PM 17 अप्रैल गुजरात टाइटंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स अहमदाबाद 7:30 PM 20 अप्रैल गुजरात टाइटंस vs मुंबई इंडियंस अहमदाबाद 7:30 PM 24 अप्रैल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात टाइटंस बेंगलुरु 7:30 PM 26 अप्रैल गुजरात टाइटंस vs चेन्नई सुपर किंग्स अहमदाबाद 3:30 PM 30 अप्रैल गुजरात टाइटंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अहमदाबाद 7:30 PM 3 मई गुजरात टाइटंस vs पंजाब किंग्स अहमदाबाद 7:30 PM 9 मई राजस्थान रॉयल्स vs गुजरात टाइटंस जयपुर 7:30 PM 12 मई गुजरात टाइटंस vs सनराइजर्स हैदराबाद अहमदाबाद 7:30 PM 16 मई कोलकाता नाइट राइडर्स vs गुजरात टाइटंस कोलकाता 7:30 PM 21 मई चेन्नई सुपर किंग्स vs गुजरात टाइटंस चेन्नई 7:30 PM