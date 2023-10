नयी दिल्ली. अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) को इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मैच में आईसीसी की आचार संहिता के लेवल एक का उल्लंघन करने के लिये फटकार लगाई गई है. गुरबाज ने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिये आईसीसी की आचार संहिता की धारा 2 . 2 का उल्लंघन किया जो क्रिकेट उपकरण, जर्सी, मैदानी उपकरण या फिटिंग्स को नुकसान पहुंचाने के संबंध में है.

इसके साथ ही गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) के अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया क्योंकि यह 24 महीने में उनका पहला अपराध है. यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 19वें ओवर की है जब गुरबाज ने आउट होने के बाद अपना बल्ला सीमा रेखा और एक कुर्सी पर दे मारा था. गुरबाज ने अपना अपराध और आईसीसी एलीट पेनल के मैच रैफरी जैफ क्रो द्वारा सुनाई गई सजा स्वीकार कर ली तो औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. अफगानिस्तान ने उस मैच में इंग्लैंड को 69 रन से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था.

रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) इंग्लैंड के खिलाफ मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर 80 रन के स्कोर पर वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए थे. उनके पास शतक लगाने का मौका था. आउट होने के बाद जब वह वापस पवेलियन जा रहे थे, तो सीमा रेखा के पास कुर्सी पर उन्होंने अपने बल्ले से हिट किया था.

Gurbaz in angry mod after run out pic.twitter.com/PywvEPeyKA

