आग लगा दी... इस इंटरनेशनल खिलाड़ी ने सिर्फ 43 गेंद पर बना दिए 193 रन

यह एक ऐसी पारी थी जैसी शायद ही क्रिकेट के इतिहास में पहले किसी ने खेली होगी. और न ही ऐसी किसी पारी के बारे में कभी सुना गया होगा. यूरोपियन क्रिकेट सीरीज में टी10 टूर्नमेंट में एक बल्लेबाज ने सिर्फ 43 गेंद पर 193 रन बना दिए. चतालुन्या जैगुआर के बल्लेबाज हमजा सलीम ने अपनी पारी में 22 छ्क्के और 14 चौके लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 449 का रहा. यह एक रिकॉर्ड तोड़ पारी थी. हमजा की यह नाबाद पारी टी10 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहला बेस्ट स्कोर 163 रन का था.

हमजा ने अपनी टीम के टोटल में बहुत बड़ा योगदान दिया. चतालुन्या जैगुआर की टीम ने 10 ओवरों में 257 रन का स्कोर बनाया. उन्होंने सिर्फ 24 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. पारी के नौवें ओवर में मोहम्मद वारिस की छह गेंदों पर उन्होंने छह छक्के लगाए. इस ओवर में कुल 43 रन बने. इसके अलावा वारिस ने दो वाइड और एक नोबॉल भी फेंकी. इसी ओवर की पहली गेंद पर सलीम ने एक चौका लगाया था. और फिर लगातार छह छक्के जड़े थे.

!

Hamza Saleem Dar’s 43-ball 1️⃣9️⃣3️⃣ not out is the highest individual score in a 10-over match. #EuropeanCricket #EuropeanCricketSeries #StrongerTogether pic.twitter.com/4RQEKMynu2

— European Cricket (@EuropeanCricket) December 6, 2023