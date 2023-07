Happy Birthday MS Dhoni: जानें माही के वे रिकॉर्ड, जो आज भी हैं कायम...

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज अपना 42वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रहे हैं. हाल ही में घुटने की सर्जरी कराने वाले धोनी का लक्ष्य अभी आईपीएल 2024 में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलना है. अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 खिताब जितवाने वाले धोनी इस 42 साल के होने के बाद भी इस लीग में अपने फैन्स के लिए खेलना चाहते हैं. इस बार जब उन्होंने सीएसके को 5वां खिताब जितवाया तो उन्होंने यही कहा कि फैन्स से मिल रहे इस प्यार के बदले अगले सीजन और खेलकर उन्हें इसका रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं. हालांकि वह खेलेंगे या नहीं इसका फैसला दिसंबर में होने वाले आईपीएल के मिनी ऑक्शन तक लेंगे, जब वह अपनी फिटनेस को परखेंगे कि वह मैदान पर खेलने लायक हैं या नहीं.

Captain. Leader. Legend! 🙌 Wishing @msdhoni – former #TeamIndia Captain & one of the finest to have ever graced the game – a very happy birthday 🎂 Here's a birthday treat for all the fans – 7️⃣0️⃣ seconds of vintage MSD 🔥 🔽https://t.co/F6A5Hyp1Ak pic.twitter.com/Nz78S3SQYd — BCCI (@BCCI) July 7, 2023