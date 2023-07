Happy Birthday MSD! सचिन-सहवाग समेत खेल जगत के इन दिग्गजों ने धोनी को बर्थडे पर दी शुभकामनाएं, जानें किसने क्या कहा...

Happy Birthday MSD! महेंद्र सिंह धोनी ने शुक्रवार को अपना 42वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों समेत दुनियाभर के कई प्रमुख क्रिकेटरों, प्रशंसकों ने ‘माही’ को बधाई दी. तेंदुलकर ने IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, ‘आप हमेशा अपने हेलीकॉप्टर शॉट्स की तरह ऊंची उड़ान भरें. जन्मदिन की शुभकामनाएं, एमएस.’

वहीं, सहवाग ने धोनी के साथ की कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘सूर्य देव के दिव्य रथ को खींचने के लिए सात घोड़े हैं. ऋग्वेद में विश्व के सात भाग हैं, सात ऋतुएं हैं, संगीत में सात बुनियादी धुन है, शादी में सात फेरे होते हैं और विश्व में सात अजूबे हैं. साल के 7वें महीने के 7वीं तारीख को एक शानदार इंसान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है.’