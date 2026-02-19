By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर हार्दिक ने पोस्ट किया रोमांटिक मेसेज, 'हैप्पी बर्थडे माय...'
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर बधाई दी है. इसके लिए उन्होंने बहुत प्यारी सी तस्वीर भी पोस्ट की है.
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक तस्वीर पोर्ट की है. गुरुवार 19 फरवरी को माहिका का 25वां जन्मदिन है और इस मौके पर इस ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर अपना प्यार जाहिर किया है. हार्दिक बुधवार, 18 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान ऐक्शन में दिखे थे. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में भारत ने 17 रन से जीत हासिल की थी.
32 साल के इस ऑलराउंडर ने 21 गेंद पर 30 रन बनाए थे. अपनी पारी में हार्दिक ने तीन छक्के लगाए. गेंदबाजी में भी उन्होंने एक सफलता हासिल की. और चार ओवरों में 40 रन दिए. भारत ने सात विकेट पर 193 रन बनाए और इसके जवाब में नीदरलैंड ने 176 रन का स्कोर बनाया.
हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी
माहिका के बर्थडे की बात करें तो हार्दिक अपनी इंस्टाग्राम स्टोर पर माहिका के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है. उन्होंने इसमें कैप्शन दिया है, ‘हैपी बर्थडे माय प्रिंसेस’
इससे पहले भी हार्दिक ने अपने निजी और क्रिकेट सफर पर माहिका के असर की बात की थी. हार्दिक ने साल 2025 के अंत में माहिका के साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगाई थी. साल 2024 में नताशा स्तानकोविक के साथ हार्दिक का तलाक हो गया था. इसके बाद से माहिका को हार्दिक और नताशा के बेटे अगस्त्य के साथ भी वक्त बिताते देखा गया.
माहिका को दिया था हार्दिक ने क्रेडिट
हार्दिक ने जियो हॉट स्टार के साथ बातचीत में हार्दिक ने अपने खेल और माहिका के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी पर माहिका का कैसा असर रहा है.
हार्दिक ने कहा, ‘IPL के बाद मैंने अहसास किया कि मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलना चाहता हूं. मुझे लगता है कि अभी तक मैंने अपनी बल्लेबाजी क्षमता का 40 फीसदी भी इस्तेमाल नहीं किया है. एक क्रिकेटर होने के नाते मैं जो जानता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं मेनिफेस्ट करता हूं, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं, वह प्रदर्शन में अभी तक 40 फीसदी से ज्यादा नहीं उतर पाया है. मैंने अपने जीवन में कुछ वक्त इस बात को समझने में बिताया है कि उसे कैसे बाहर लाया जाए. तभी माहिका मेरी जिंदगी में आईं. हमने खेल के बारे में और भीतर छुपे उस बच्चे को वापस लाने की बात की.’
उन्होंने आगे कहा, ‘माहिका ने मुझे खेल के लिए उस रोमांच को दोबारा हासिल करने में मदद की जो हमेशा से मेरे भीतर था. मैं नेपृथ्य़ में गया और बहुत कड़ी मेहनत की. बल्लेबाजी के काफी सेशन्स किए. ऐसे भी दिन थे जब मैं मैदान पर छह से सात घंटे तक रहता था.’ साल 2026 के वेलेन्टाइन डे पर हार्दिक ने माहिका के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए गर्दन के पीछे ‘M’ लिखवाया था.
क्रिकेट की बात करें तो हार्दिक अब 22 फरवरी, रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 के मुकाबले में नजर आएंगे. ग्रुप-1 का यह मैच अहमदाबाद में ही खेला जाएगा.
