हरभजन सिंह को अभी भी यकीन- भारत से मैच का बॉयकॉट नहीं कर सकता पाकिस्तान, बस उसने उड़ता तीर ले लिया
रविवार को पाकिस्तान की सरकार ने एक्स पोस्ट पर बताया कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो खेलने जाएगी लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगी.
T20 World Cup 2026 की शुरुआत से पहले पाकिस्तान ने खेल को लेकर मैच से पहले राजनीति शुरू कर दी है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होने हैं. इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने टीम को वहां खेलने की मंजूरी दे दी है लेकिन इसके साथ ही उसे निर्देश दिया है कि वह इस टूर्नामेंट में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ तय मैच का बॉयकॉट करेगी.
भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने इस पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपना महत्व दिखाने के मकसद से यह कदम उठाया है और वह इस बात पर टिका नहीं रह पाएगा. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ तय शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलता दिखेगा.
पाकिस्तान सरकार ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी दी थी. इस पर हरभजन सिंह ने सोमवार को अपने यूट्यब चैनल पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की इस चाल को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत वाला तंज मारा.
इस पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा, ‘आप देख लेना यह वही पाकिस्तान सरकार होगी और वही PCB होगा, जो कुछ समय बाद कहेगा कि यह विवाद बांग्लादेश का था और ICC ने उस पर बैन लगाया और हम खेलने को तैयार हैं और हम इस मसले के समाधान के लिए भी तैयार हैं. वे बस यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम (पाकिस्तान) बांग्लादेश के साथ खड़े हैं.’
45 वर्षीय भज्जी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. उन्होंने कहा, ‘आप कह सकते थे कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लेकिन आपने अपने देश के लोगों के बारे में क्या सोचा है, जो दरअसल यह चाहते हैं कि भारत-पाकिस्तान मैच हो? जब बांग्लादेश की अपील पर ICC ने वोटिंग की थी, तो इसे 14-2 से अंतर से खारिज हुआ था. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे कई देश थे जो वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा थे. तो तब आप क्यों गैर-जरूरू रूप से इस मुद्दे को उठा रहे है और आखिर आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं.’
उन्होंने कहा, ‘ठीक है, आप नहीं आना चाहते तो मत आइए. भारत भी आपके देश में नहीं जाता. यह ठीक है. लेकिन यह मैच तटस्थ स्थान पर है. कुछ समय पहले एशिया कप के दौरान आपने तब भी खेला था, जब दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई थी. तब राजस्व का मुद्दा था तो आपने तब मैच का बॉयकॉट नहीं किया अब कर रहे हैं.’
इस पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा, ‘आपके इस फैसले पर संभव है कि आप पर बैन लग सकता है. जुर्माना भी लग सकता है, और यह भी संभव है आपको भविष्य में किसी भी ICC टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका नहीं मिले. अब देखते हैं कि आप इस मसले पर मजबूती से खड़े रह सकते हैं या फिर आपने अंधेरे में तीर मार दिया है.’
इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा, ‘पाकिस्तान ने अपनी इस हरकत से उड़ता तीर ले लिया है और अब देखना है कि इसका अंजाम क्या होगा?’
