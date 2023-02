KL Rahul पर जमकर हो रहा हो-हल्ला, समर्थन में उतरे हरभजन सिंह, बोले- भरोसा रखो

टीम इंडिया में केएल राहुल (KL Rahul) इस वक्त खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और अब उन पर दबाव मैदान के बाहर भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने उनके टीम में बने रहने पर सवाल उठाए हैं. भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) ने टि्वटर पर राहुल के टीम में बने रहने पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने राहुल के भारत और विदेशों में प्रदर्शन के आंकड़ों की दूसरे खिलाड़ी से तुलना की थी. इसके बाद आकाश चोपड़ा उनके समर्थन में उतरे और उन्होंने राहुल के इन आंकड़ों को तोड़कर उनके पक्ष में दिखाया था. इससे दोनों पूर्व खिलाड़ियों में तकरार बढ़ी तो हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने राहुल के आलोचकों से उन पर भरोसा रखने की अपील की है.

दरअसल राहुल के समर्थन में आकाश चोपड़ा उतरे तो उनकी वेंकटेश प्रसाद से ठन गई. इस बार प्रसाद ने चोपड़ा को कड़े लहजे में जवाब दिया था, जिससे भारतीय क्रिकेट बिरादरी दो पक्षों में बंटती दिख रही थी. इस पर हरभजन सिंह ने ट्वीट कर दोनों पक्षों से संयम बरतने की मांग की है.