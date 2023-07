रोहित शर्मा के आलोचकों पर जमकर बरसे हरभजन सिंह, कहा- कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ही ...

पिछले कुछ समय से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें महान सुनील गावस्कर भी शामिल हैं. गावस्कर का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में उनका नेतृत्व अच्छा नहीं था. इन आलोचनाओं के बीच पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने रोहित का सपोर्ट किया है.

हरभजन का मानना है कि रोहित शर्मा को आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट प्रणाली से पूरे समर्थन की जरूरत है क्योंकि लोग उनकी कप्तानी की आलोचना जरूरत से ज्यादा कर कर रहे हैं. हरभजन ने रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियन्स के लिए खेला और और उन्होंने भारत के साथ ही मुंबई की टीम के ड्रेसिंग रूम में भी इस खिलाड़ी को करीब से देखा है.

हरभजन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के अगले टेस्ट मैच से पहले समाचार एजेंसी पीटीआई- भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा, मुझे लगता है कि लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ (रोहित की आलोचना के मामले में) रहे हैं. क्रिकेट एक टीम खेल है और एक व्यक्ति आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता है.

भारत के लिए 103 टेस्ट खेलने वाले हरभजन ने कहा, भारतीय टीम ने डब्ल्यूटीसी (विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप) फाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. आप उस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं. इसके लिए सिर्फ रोहित की आलोचना करना अनुचित है कि वह रन नहीं बना रहे हैं और वह अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे हैं. मुझे लगता है कि वह एक शानदार कप्तान है.

रोहित को समय दिया जाना चाहिये

हरभजन के कहा कि रोहित को अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने के लिए समय दिया जाना चाहिये और उन्हें इसमें समर्थन मिलना चाहिए. पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा, मैंने उसके (रोहित) साथ खेला है और उसे करीब से देखा है. उसे न केवल मुंबई इंडियन्स के ड्रेसिंग रूम में बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी बहुत सम्मान मिलता है. इसलिए मुझे लगता है कि हाल के परिणामों के आधार पर उसका आंकलन करना अनुचित है.

उन्होंने कहा, वह आने वाले समय में अच्छा करेगा. हमें उस पर विश्वास दिखाने की ज़रूरत है और हमें उनका समर्थन करने की ज़रूरत है. हमें यह कहने से बचना चाहिये कि वह अच्छा नहीं कर रहे हैं.

अतीत में प्रभावशाली भारतीय कप्तानों को बीसीसीआई और उसके सबसे शक्तिशाली प्रशासक से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा है. सौरव गांगुली के लिए, जगमोहन डालमिया का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को अपने कप्तानी कार्यकाल के दौरान हमेशा बीसीसीआई के एक अन्य मजबूत नेता एन श्रीनिवासन का समर्थन प्राप्त था.

रोहित को बीसीसीआई से सपोर्ट मिलेगा

हरभजन ने उम्मीद जताई कि रोहित को बीसीसीआई से वैसा ही समर्थन मिलेगा जैसा उनके पहले के कप्तानों को मिला था.

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आपको बीसीसीआई से समर्थन प्राप्त है, तो आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। सिर्फ एमएस धोनी या विराट कोहली ही नहीं, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, तो कई कप्तानों को उस समय के बीसीसीआई अध्यक्षों से समर्थन मिला है. रोहित को भी बीसीसीआई से समर्थन मिल रहा होगा. इस तरह का समर्थन मिलने से उन्हें सही समय पर सही फैसला करने में मदद मिलेगी.

पुजारा भारतीय बल्लेबाजी का स्तंभ

हरभजन ने चेतेश्वर पुजारा को टीम से बाहर करने की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट ने उनके योगदान की सराहना करना नहीं सीखा है.

उन्होंने कहा, ‘‘ चेतेश्वर पुजारा ने जो हासिल किया है। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। वह कई वर्षों से भारतीय टीम के गुमनाम नायक रहे हैं। वह भारतीय बल्लेबाजी का स्तंभ है जो क्रीज पर जमे रहने का मुश्किल काम करता है।’’