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Harbhajan Singh Laud Rohit Sharma Innings And Says He Fit Early So Mi Position Would Have Been Better

रोहित की शानदार फॉर्म पर फिदा हुए हरभजन सिंह, बोले- पहले फिट हो जाते तो मुंबई का यह हाल न होता

मुंबई के लिए 5 मैच मिस करने वाले रोहित शर्मा ने सोमवार को वापसी की तो क्या गजब की. उन्होंने 84 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई.

रोहित शर्मा @IPL-BCCI

टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर और मुंबई इंडियन्स (MI) के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने मुंबई की खस्ता हालत पर अफसोस जताया है. साथ ही भज्जी ने कहा कि अगर रोहित शर्मा पहले ही फिट हो गए होते तो टीम का प्वॉइंट्स टेबल में यह हाल नहीं होता. रोहित को अपनी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव में खिंचाव आ गया था और वह पिछले 5 मैचों में टीम के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए.

रोहित ने चोट से उबरने के बाद सोमवार को यहां वापसी की और 84 रन की तूफानी पारी खेली. इससे उनकी टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 229 रन का लक्ष्य हासिल करके छह विकेट से जीत दर्ज की. मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण बाहर हो गए थे.

हरभजन ने जियोहॉटस्टार से कहा, ‘मैदान पर रहना महत्वपूर्ण होता है. डगआउट में बैठे रहने से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. लेकिन मैदान पर रहकर आप अंतर पैदा कर सकते हैं और रोहित शर्मा ने यही किया.’

उन्होंने कहा, ‘बड़े टारगेट का पीछा करते हुए मजबूत नींव की जरूरत होती है और उन्होंने न सिर्फ अच्छी नींव रखी बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया. अगर उन्होंने शतक बना लिया होता तो और भी अच्छा होता लेकिन जितने समय तक वह क्रीज पर रहे, उन्होंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया.’

हरभजन ने कहा, ‘काश उनकी चोट थोड़ी जल्दी ठीक हो जाती. कौन जानता है, जब उनकी टीम लगातार हार रही थी तो हो सकता था कि वह एक-दो मैच जीत लेते और प्रतियोगिता में बने रहते.’

इसी बीच भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि एलएसजी को लगातार अच्छा प्रदर्शन नही कर पाने की कीमत चुकानी पड़ी. शास्त्री ने कहा, ‘एलएसजी की समस्या यह है कि जब उसकी गेंदबाजी अच्छी चलती है, तो बल्लेबाज उनका साथ नहीं देते और जब बल्लेबाज रन बनाते हैं, तो गेंदबाज जमकर रन लुटाते हैं. उनके प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है.’

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(एजेंसी)