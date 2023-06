WTC Final के लिए हरभजन सिंह ने चुनी अपनी Playing XI, किशन और भरत में से इन्हें दिया मौका

टीम इंडिया लगातार दूसरी बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (WTC Final 2023) खेलने के लिए तैयार हैं. दोनों टीमों के बीच यह महामुकाबला 7 से 11 जून तक लंदन द ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस खिताबी मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी-अपनी 15 सदस्यीय टीम की भी घोषणा कर दी है.

भारतीय टीम के चयन को लेकर दिग्गज क्रिकेटर भी अपनी-अपनी टीम चुन रहे हैं. इस बीच, पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए अपनी भारतीय प्लेइंग इलेवन का चयन किया है.

हरभजन सिंह का मानना है कि रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द ओवल में होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में दो स्पिनरों के साथ उतरना चाहिए, अगर हालात ऐसा करने की इजाजत देते हैं. दो साल पहले, भारत ने साउथम्प्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ उद्घाटन डब्लूटीसी फाइनल के लिए रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा के रूप में दो स्पिनरों को चुना था. लेकिन बारिश की स्थिति का मतलब था कि मैच में स्पिन का बड़ा प्रभाव नहीं था क्योंकि न्यूजीलैंड ने पांच-व्यक्ति तेज गेंदबाजी लाइन-अप के आधार पर जीत हासिल की.

लेकिन लंदन में तेज धूप का मौसम होने के कारण, हरभजन के अनुसार, भारतीय टीम बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर जडेजा और ऑफ स्पिन ऑलराउंडर अश्विन दोनों को प्लेइंग इलेवन में उतार सकती है.

स्टार स्पोर्ट्स ने हरभजन के हवाले से कहा कि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि पिच क्या कह रही है, अगर पिच में घास कम है और सूरज बाहर है, तो दो स्पिनरों के साथ खेलें, अगर ऐसा नहीं है तीन सीमर और रवींद्र जडेजा के साथ शार्दुल ठाकुर को खिलाएं, जो न केवल गेंदबाजी करेंगे बल्कि बल्ले से भी योगदान देंगे.

भारत को मार्की डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए विकेटकीपर के रूप में केएस भरत और इशान किशन के बीच एक को चुनना है, भरत ने घर में इस साल की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की 2-1 की जीत में विकेटकीपिंग की थी लेकिन किशन को खेल के सबसे लंबे प्रारूप में टीम के लिए खेलना बाकी है.

भरत 2018 में इंडिया ए टीम के सदस्य के रूप में इंग्लैंड में खेले थे और पिछले साल बर्मिंघम टेस्ट के लिए मुख्य टीम के साथ थे, जहां उन्होंने लीसेस्टरशायर के खिलाफ टूर मैच में नाबाद 70 रन बनाए और विकेट कीपिंग की. दूसरी ओर, किशन को अभी इंग्लैंड में प्रतिस्पर्धी प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेलना है.