IPL में Virat Kohli के साथ Babar Azam को खेलते देखना चाहता था फैन, हरभजन सिंह ने उड़ाई खिल्ली

नई दिल्ली. आईपीएल में पहले सीजन के बाद से पाकिस्तान खिलाड़ियों की एंट्री पर बैन है. आतंकवाद को पालने-पोसने वाले इस देश को भारत क्रिकेट समेत किसी भी खेल में महत्व नहीं देता है. लेकिन पाकिस्तान के कई फैन अपने खिलाड़ियों को दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग में खेलने के सपने देखते हैं. एक ऐसा ही सपना पाकिस्तान के एक फैन ने बयां कर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को टैग किया, जिस पर भज्जी ने उसकी मौज ले ली. इस फैन ने AI की मदद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर आईपीएल की अलग-अलग फ्रैंचाइजी के ड्रेस में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साझा की थी. इस भज्जी ने मजेदार जवाब दिया है.

इस फैन ने एआई की मदद से जो तस्वीरें बनवाई हैं उसमें बाबर आजम को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की जर्सी में विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करते. शाहीन अफरीदी को मुंबई इंडियन्स (MI) की जर्सी पहने जसप्रीत बुमराह के साथ और मोहम्मद रिजवान को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जर्सी में दिखाया है.

No indian hv such dreams .. you guys plz stop dreaming wake up now https://t.co/EmraFXiIah

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 15, 2024