वर्ल्ड कप की हार पचा नहीं पाए फैन्स, Glenn Maxwell की वाइफ पर निकला गु्स्सा; हरभजन ने लगाई लताड़

नई दिल्ली: भारत में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में एक चैम्पियन की तरह खेली टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पार नहीं कर सकी और फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम के हाथों छह विकेट से हार गई. भारत का कंगारू टीम से हारना निश्चित रूप से भारत के क्रिकेट फैन्स को निराश कर गया. आलम यह था कि टीम की हार के बाद फैन्स ग्लेन मैक्सवेल की इंडियन वाइफ विनी रमन को भला-बुरा कहने लगे. फैन्स का ऐसा कहना पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को बिल्कुल भी रास नहीं आया.

दरअसल, विनी ने विश्व कप जीतने के बाद लिखा था कि यह सच है कि एक भारतीय होने के नाते वह देश का समर्थन भी कर सकती हैं, जहां उसका जन्म हुआ और उससे भी जरूरी बात यह है कि उनके पति और उनके बच्चे के पिता जिस टीम में खेलते हैं, उसका समर्थन करना.

विनी को भला-बुरा कहने वालों की क्लास लगाते हुए हरभजन ने कहा, ” ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों को ट्रोल करने की खबरें पूरी तरह से खराब हैं. हमने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम हमसे बेहतर खेली, जिसकी वजह से हम फाइनल हार गए… इतना ही. यहां भला खिलाड़ियों और उनके परिवारों को ट्रोल क्यों किया जाए. सभी क्रिकेट फैन्स से अनुरोध है कि वे इस तरह का व्यवहार बंद करें. गरिमा अधिक महत्वपूर्ण हैं.”

Reports of trolling of family members of Australian cricket players is completely in bad taste. We played well but lost the final to better cricket by the Aussies. That’s it. Why troll the players and their families? Requesting all cricket fans to stop such behaviour. Sanity and…

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 21, 2023