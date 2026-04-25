हरभजन सिंह-श्रीसंत थप्पड़ विवाद फिर जिंदा हुआ, आईपीएल 2008 की घटना फिर क्यों चर्चा में आई?

श्रीसंत ने एक इंटरव्यू में कहा, "मैंने कभी किसी इंटरव्यू में भज्जी के बारे में बात नहीं की. यह पहली बार होने जा रहा है. हाल तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस पर एक ऐड बनाया. इससे लगभग 80 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कमाए."

Published date india.com Published: April 25, 2026 3:07 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

Harbhajan Singh–Sreesanth Slap Controversy: आईपीएल के पहले सीजन के दौरान घटी एक घटना एक बार फिर सुर्खियों में है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत और पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह के बीच हुआ ‘थप्पड़ कांड’ अचानक से चर्चा में आ गया है. एस. श्रीसंत ने अब इस मामले में हरभजन सिंह पर तीखा हमला किया है और इस घटना से आर्थिक लाभ कमाने का आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला?

एस. श्रीसंत ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि वह इस घटना को कभी भूल नहीं पाएंगे. श्रीसंत ने हरभजन सिंह पर बयान देते हुए उस घटना को फिर से चर्चा में ला दिया है. श्रीसंत ने एक विज्ञापन फिल्म का जिक्र किया. इसमें दिखाया गया है कि हरभजन इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करने की कोशिश कर रहे लोगों के एक ग्रुप पर चिल्ला रहे हैं और उन्हें पीट रहे हैं. इसमें हरभजन कहते हैं, “सही से थप्पड़ लगाओ, सब ठीक हो जाते हैं.”

‘थप्पड़ कांड’ का एक बार फिर से जिक्र करते हुए पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी सार्वजनिक इंटरव्यू में हरभजन या इस घटना के बारे में बात नहीं की. लेकिन जब ऐड आया, तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत हरभजन को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया.

श्रीसंत ने एक इंटरव्यू में कहा, “मैंने कभी किसी इंटरव्यू में भज्जी के बारे में बात नहीं की. यह पहली बार होने जा रहा है. हाल तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस पर एक ऐड बनाया. इससे लगभग 80 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कमाए. फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और इस पर एक स्टोरी डालने को कहा. मैंने उनसे कहा कि मैं माफ कर दूंगा लेकिन कभी नहीं भूलूंगा.”

श्रीसंत ने आगे कहा, “अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए. अगर आप भूल जाते हैं, तो वे फिर से वही काम करेंगे. वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. इसमें कोई शक नहीं है। मेरा उस व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं है. मैं उन्हें भाई कहता था. लेकिन पिछले 1 या 2 महीनों में उन्होंने वह ऐड किया और अब मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है.”

श्रीसंत ने कहा, “मेरे माता-पिता ने मुझे माफ करना सिखाया है, लेकिन कभी भूलना नहीं. मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, और न ही मुझे उसकी जरूरत है. भगवान उसे और उसके परिवार को आशीर्वाद दे. कई इंटरव्यू में, अश्विन के साथ भी, उसने मेरी बेटी के बारे में बात की. लोग सोचेंगे कि वह कितना अच्छा इंसान है. वह एक अच्छा इंसान हो सकता है. लेकिन मेरे लिए, इंडिया के लिए खेलने के समय से लेकर अब तक, मेरी राय में, यह सब एक नाटक है. वह नाटक कुछ ऐसा है जिसे श्रीसंत स्वीकार नहीं करते.”

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क्या था ‘थप्पड़ कांड’

बता दें कि आईपीएल के पहले सीजन में ही साल 2008 में ये घटना हुई थी. मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच एक मैच के दौरान, हरभजन और श्रीसंत के बीच तीखी बहस हुई थी. इस दौरान हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था. इस घटना के बाद हरभजन की काफी आलोचना हुई थी. हरभजन को सीजन के बाकी मैच से बैन भी किया गया था.

(इनपुट- IANS)

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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