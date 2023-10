अहमदाबाद: नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. पाकिस्तान के लिए इमाम-उल-हक और अब्दुल्ला शफीक ने टीम को अच्छी शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े. पाकिस्तान को पहला झटका मोहम्मद सिराज ने अब्दुल्ला शफीक को आउट करके दिया. इसके बाद भी बाएं हाथ के बल्लेबाज इमाम क्रीज पर डटे रहे. लेकिन हार्दिक ने उन्हें पविलियन का रास्ता दिखाया.

इमाम ने सिराज के पहले ओवर में तीन चौके लगाकर अपनी अच्छी फॉर्म के संकेत दिेए थे. इससे पहले दोनों मैचों में वह शॉर्ट-पिच गेंदों पर आउट हुए थे. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में थोड़ी फुल लेंथ गेंद फेंकी. हालांकि जल्द ही गेंदबाजों ने लय पकड़ ली. जसप्रीत बुमराह के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पंड्या को गेंदबाजी दी.

12.3 ओवर में हार्दिक ने जल्द ही भारत ही भारत को कामयाबी दिलाई. इमाम को वाकई खुद पर गुस्सा आ रहा होगा कि उन्होंने ऐसा शॉट क्यों खेला. वह सेट नजर आ रहे थे. गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ पर थी. इमाम ने उस गेंद पर बल्ला अड़ा दिया. उन्होंने बैकफुट पर ड्राइव कर दिया. बाहरी किनारा लगा और केएल राहुल ने आसान सा कैच लपका. भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे. वह 38 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हो गए. अपनी पारी में उन्होंने छह चौके लगाए.

