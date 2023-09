एक बार 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने के बाद अलग ही गेंदबाज बन जाते है हार्दिक पांड्या: पारस म्हाम्ब्रे

कोलंबो, 14 सितंबर | एशिया कप सुपर फोर मैच में श्रीलंका पर भारत की 41 रनों की जीत में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने अपने पांच ओवर के स्पैल में आक्रामक प्रदर्शन किया. उन्होंने लगातार शानदार लेंथ से गेंदबाजी की और श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए 140 किमी प्रति घंटे की तेजी का आंकड़ा छू लिया.

यह एक चाल थी जो अच्छी तरह से काम कर गई. पहले रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने धनंजय डी सिल्वा को अपना शिकार बनाया. फिर, हार्दिक ने महेश तीक्ष्णा (Maheesh Theekshana) को पवेलियन का रास्ता दिखाया. ताकि, भारतीय टीम की जीत की राह सुनिश्चित हो सके और एशिया कप फाइनल के लिए टीम इंडिया अपनी जगह पक्की करे.

अब शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ भारत के मैच से पहले गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे (Paras Mhambrey) ने हार्दिक की प्रशंसा की. म्हाम्ब्रे ने कहा, “हार्दिक ने जिस तरह से खुद को तैयार किया है, उससे मैं बहुत खुश हूं. इस पर हमने लंबे समय से काम किया है. हम उसके वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं. यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सबसे पहले वह फिट हो और वह हासिल करने में सक्षम हो, जो हम उससे उम्मीद करते हैं. एक बार जब वह 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है तो वह एक अलग गेंदबाज बन जाता है.”

“Extremely happy with the way Hardik Pandya has bowled.”#TeamIndia Bowling Coach Paras Mhambrey heaps praise on @hardikpandya7‘s bowling pic.twitter.com/1HEDJy122K

— BCCI (@BCCI) September 14, 2023