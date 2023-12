जय शाह ने बताया मैदान पर कब वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या; राहुल द्रविड़ के भविष्य पर बड़ा खुलासा किया

वनडे विश्व कप 2023 में चोटिल हुए भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) हाल ही में अपनी इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी बदलने को लेकर चर्चा में हैं. आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले पांड्या ने अपनी मौजूदा फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) को छोड़कर पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापसी की है. जिसे लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी हलचल मची हुई है, इसी बीच बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह (Jay Shah) ने पांड्या की राष्ट्रीय टीम में वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Hardik Pandya could be fit for Afghanistan T20 series in January: BCCI secretary Jay Shah

शनिवार को मुंबई में हो रही महिला प्रीमियर लीग (WPL 2024) के दूसरे सीजन की नीलामी में पहुंचे शाह ने मीडिया को बताया कि हार्दिक जनवरी में अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए फिट हो सकते है.

इस दौरान शाह ने कोच राहुल द्रविड़ के भविष्य को लेकर भी बात की. टीम इंडिया के कोच के तौर पर द्रविड़ का दो साल का कार्यकाल वनडे विश्व कप के साथ खत्म हो गया था लेकिन बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए उनका और उनके पूरे सपोर्ट स्टाफ का कॉन्ट्रेक्ट बढ़ा दिया है. जिसके बाद खबरें आने लगी कि द्रविड़ 2024 में होने वाले टी20 विश्व कप तक भारत के कोच बने रहेंगे.

Length of Rahul Dravid’s tenure as India head coach to be decided after team returns from South Africa: BCCI secretary Jay Shah

— Press Trust of India (@PTI_News) December 9, 2023