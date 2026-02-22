  • Hindi
WATCH: हार्दिक ने बेटे अगस्त्य और एक्स-वाइफ नताशा को दिया 4 करोड़ का तोहफा, एक्स-वाइफ नताशा भी थीं मौजूद

हार्दिक पंड्या ने अपने बेटे और एक्स-वाइफ नताशा स्तानकोविक को तोहफे में लैंड रोवर डिफेंडर तोहफे में दी है. कंपनी की ओर से इसकी तस्वीर साझा की है.

हार्दिक पंड्या ने बेटे को तोहफे में दी कार

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने बेटे को एक खास तोहफा दिया है. हार्दिक ने अपने बेटे अगस्त्य और एक्स-वाइफ नताशा स्तानकोविक को लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट की है. इस कार की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है. हार्दिक और नताशा की सगाई 1 जनवरी 2020 को हुई थी. और उसी साल 31 मई को उन्होंने शादी कर ली थी. 30 जुलाई 2020 को बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ था. हालांकि जुलाई 2024 में दोनों ने सोशल मीडिया पर अपना रिश्ता खत्म करने की जानकारी साझा की थी.

इस बीच शनिवार 21 फरवरी को @landrover_mumbai ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो कुछ तस्वीरें साझा कीं जिनमें अगस्त्य अपनी मां, नताशा के साथ थे. और हार्दिक की ओर से तोहफे में दी गई लैंड रोवर डिफेंडर की चाबी सौंपी जा रही थी.

हार्दिक इस समय टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के साथ हैं. वह रविवार 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मैच में खेलते हुए नजर आएंगे. भारत का सुपर 8 में यह पहला मैच है जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा.

ग्रुप स्टेज में हार्दिक ने चार पारियों में 87 रन बनाए. उनका औसत 21.75 का है. उनका स्ट्राइक-रेट 155.35 का है. इसमें एक हाफ सेंचुरी शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने पांच विकेट भी लिए हैं. उनका गेंदबाजी से औसत 22.20 का है. उनका स्ट्राइक-रेट 16.80 और इकॉनमी रेट 7.92 का है.

निजी जीवन की बात करें तो हार्दिक का नाम आजकल मॉ़ल माहिका शर्मा के साथ जोड़ा जाता है. हार्दिक और माहिका खुले तौर पर अपने रिश्ते पर मुहर भी लगा चुके हैं. 19 फरवरी को हार्दिक ने सोशल मीडिया पर माहिका को उनकी 25वीं सालगिरह पर बधाई भी दी थी. हार्दिक ने सोशल मीडिया पर माहिका के पोस्ट भी किया था. इसके साथ ही केट काटकर उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया था.

माहिका के जन्मदिन पर उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, ‘हैपी बर्थडे माय प्रिसेंस. 25 साल पहले इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद. मैं जितने लोगों को जानता हूं, तुम उनमें सबसे शानदार हो. आई लव यू.’ इससे पहले हार्दिक ने अपने निजी जीवन और करियर में योगदान के लिए माहिका का शुक्रिया अदा किया था.

हार्दिक ने माहिका के बारे में जियोहॉटस्टार पर बातचीत के दौरान कहा था, ‘IPL के बाद मुझे अहसास किया था कि मैंने अपनी बल्लेबाजी क्षमता का 40 फीसदी भी इस्तेमाल नहीं किया है. एक क्रिकेटर होने के नाते मैं जो जानता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं मेनिफेस्ट करता हूं, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं, वह प्रदर्शन में अभी तक 40 फीसदी से ज्यादा नहीं उतर पाया है. मैंने अपने जीवन में कुछ वक्त इस बात को समझने में बिताया है कि उसे कैसे बाहर लाया जाए. तभी माहिका मेरी जिंदगी में आईं. हमने खेल के बारे में और भीतर छुपे उस बच्चे को वापस लाने की बात की.’

अक्टूबर 2025 में दोनों ने अपने रिश्ते को जाहिर किया था. इसके बाद से दोनों को कई बार साथ देखा गया है. क्रिकेट मैचों के दौरान भी माहिका कई बार हार्दिक की हौसलाअफजाई करने के लिए मैदान पर नजर आई हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

