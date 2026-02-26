By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हार्दिक पांड्या की बैटिंग पर माहिका शर्मा ने फ्लाइंग किस कर के लुटाया प्यार, वीडियो वायरल
IND vs ZIM: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 बॉल में नाबाद 50 रन बनाए. उन्होंने पारी में 2 चौके और 4 छक्के जमाए.
टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में भारत ने रंग जमा दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडिम में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 256 रन बनाए. टी20 वर्ल्ड के इतिहास का यह दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. भारत की इस पारी के दौरान सीनियर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 23 बॉल पर नाबाद 50 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 4 छक्के भी जमाए. हार्दिक की इस पारी पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) ने दिल खोलकर प्यार लुटाया.
हार्दिक ने जैसे ही पारी की आखिरी गेंद पर ब्रैड इवन्स को छ्क्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी जमाई तो उनका मैच देखने आईं माहिका भी मचल उठीं. उन्होंने अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी इस हाफ सेंचुरी और भारत को मजबूत स्थिति में लाने का अभिनंदन किया. इस दौरान जैसे ही हार्दिक की नजर अपनी इस गर्लफ्रेंड पर पड़ी तो उन्होंने हार्दिक को फ्लाइंग किस कर अपनी खुशी का इजहार किया. हार्दिक ने भी माहिका को फ्लाइंग किस करते देखा तो उन्होंने भी रिटर्न में मैदान से ही अपना फ्लाइंग किस माहिका को प्रेजेंट कर दिया.
A breathtaking burst at the death by him, powered #TeamIndia past 250 with authority!
ICC Men’s #T20WorldCup SUPER 8, #INDvZIM | LIVE NOW ➡️ https://t.co/vIdZg7mGmy pic.twitter.com/LazrvENuz8
— Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2026
बता दें इस मैच से पहले भारत सेमीफाइनल की दौड़ में मुश्किलों में फंसा था. लेकिन इससे पहले साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर उसे बड़ी राहत दी और इसके बाद भारत ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन ठोककर अपना दबदबा दिखा.
बता दें इस टी20 वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले से ही हार्दिक पांड्या का नया रिलेशनशिप काफी सुर्खियों में हैं. वह मॉडल माहिका शर्मा को काफी समय से डेट कर रहे हैं. हाल ही में माहिका शर्मा का जब बर्थडे था, जो हार्दिक ने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान विशेष समय निकालकर उनका बर्थडे खास अंदाज में सेलीब्रेट किया था. इस दौरान पांड्या ने अपनी गर्दन के पीछे माहिका के लिए उनके नाम के पहले अक्षर M का खास टैटू भी गुदवाया है, जो प्यूमा के ऊपर गुदा हुआ है.
