Hardik Pandya Introduced His Girlfriend Mahieka Sharma With Head Coach Gautam Gambhir Viral Video

VIDEO: हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को कोच गौतम गंभीर से मिलवाया, ऐसा था कोच का रिएक्शन

टीम इंडिया ने गुरुवार को इंग्लैंड को सेमीफाइनल में धोने के बाद शुक्रवार को अहमदाबाद की फ्लाइल ली. इस दौरान एयरपोर्ट पर हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को हेड कोच गौतम गंभीर से मिलवाया.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा @Instagram

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के एकजुट होकर शानदार परफॉर्मेंस करने की बदौलत टीम को फाइनल में जगह मिल गई है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपना खिताब बचाने उतरी है और अब डिफेंडिंग चैम्पियन बस एक जीत दूर है. फाइनल में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा. इस बीच हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का एक ताजा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट पर टीम की फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) को टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) से मिलवाया है.

बता दें भारतीय टीम ने शुक्रवार की शाम 5.30 बजे मुंबई से अहमदाबाद की उड़ान भरी. टीम अहमदाबाद पहुंचकर अपनी रणनीतियों के मुताबिक मैच प्रैक्टिस करेगी और रविवार को उसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड का सामना करना है, जो पहले ही वहां पहुच चुकी है. इस बीच भारतीय टीम का एयरपोर्ट पर नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो हार्दिक पांड्या का अंदाज भी बहुत पसंद आ रहा है. हार्दिक पांड्या यहां अपनी गर्लफ्रेंड माहिक शर्मा का हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं. इस बीच हार्दिक सीधे टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को बुलाते हैं और उन्हें साइड आकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाते हैं.

इस दौरान माहिका और गंभीर एक-दूसरे को हग करते हैं और माहिका टीम की जीत के लिए गंभीर को बधाई देती दिख रही हैं. इसके बाद अपने हाथ में अपना बोर्डिंग पास लिए गंभीर एक बार फिर एयरपोर्ट में एंट्री की तैयारी करने में बिजी हो जाते हैं. इस बीच वहां मौजूद कैमरामैन हार्दिक और माहिका को पोज देने को कहते हैं, जिसे दोनों मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हुए दिख रही हैं.

रविवार को फाइनल में भारत के खिलाफ खेलने वाली कीवी टीम की बात करें तो उसने बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेले गए पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर इस फाइनल में अपनी जगह बनाई. इस मैच से पहले साउथ अफ्रीका को खिताब का दावेदार माना जा रहा था लेकिन कीवी टीम ने अपने दमदार खेल से उसे हराकर बाहर कर दिया.

