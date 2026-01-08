Hindi Cricket Hindi

Hardik Pandya Made 75 Runs In Just 31 Balls Agaisnt Chandigarh Smashes 9 Sixes In The Inning

विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या ने किया हक्का-बक्का, 31 गेंदों में ठोके 75 रन, 9 बार गेंद मैदान से बाहर

इन दिनों गजब की फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ ताबड़तोड़ फिफ्टी ठोक दी है. इससे पहले पिछले मैच में उन्होंने शानदार शतक ठोका था.

हार्दिक पांड्या @X.com से

Hardik Pandya in Vijay Hazare Trophy: T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारत के लिए शानदार खबर है कि उसके स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गजब की फॉर्म बरकरार रखे हुए हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में दो फिफ्टीज जमाने वाले पांड्या इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में खेल रहे हैं. गुरुवार को चंडीगढ़ के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी ठोक दी है. पांड्या ने सिर्फ 19 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली और 31 बॉल की इस पारी में आउट होने से पहले उन्होंने 75 रन ठोक दिए, जिसमें 9 छक्के और सिर्फ 2 चौके ही शामिल थे.

पारी की शुरुआती 20 बॉल में 50 पार थे पांड्या

पांड्या ने इस पारी में 20 बॉल खेलने के बाद नाबाद 51 रन बना लिए थे. इस दौरान उन्होंने 5 बॉल डॉट खेली थीं, जबकि 2 चौके और 6 छक्के जमा चुके थे. यानी इस 51 रनों में 44 रन तो उन्होंने बाउंड्रीज से बटोरे थे. इसके बाद अगले 24 रन और जोड़ने के लिए उन्होंने 11 गेंदें और खेलीं, जबकि इनमें से 3 बार और गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया.

अपने पिछले मैच भी ठोका था शतक

बड़ौदा की ओर से पांड्या के अलावा प्रियांशु मोलिया (113) ने शतक जमाया, जबकि विष्णु सोलंकी (54), जितेश शर्मा (73) ने हाफ सेंचुरी जमाई और इसकी बदौलत बड़ौदा ने यहां 391 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया है. बता दें पांड्या इस विजय हजारे ट्रॉफी में अपना दूसरा ही मैच खेल रहे हैं और इससे पहले उन्होंने विदर्भ के खिलाफ खेले गए मैच में बेहतरीन शतक जमाया था. तब भी वह विस्फोटक अंदाज में ही दिखाई दिए थे और तब 92 बॉल की उस पारी में उन्होंने 8 चौकों और 11 छक्के बरसाते हुए 133 रन बनाए थे.

VHT में बॉलिंग भी कर रहे हैं हार्दिक

इस मैच में उन्होंने सिर्फ दो ही ओवर की बॉलिंग की थी, जबकि आज खेले जा रहे मैच में उन्होंने अपने पहले ही स्पेल में 6 ओवर फेंककर 43 रन देते हुए एक विकेट अपने नाम कर लिया है.

T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए अच्छे संकेत

बता दें पांड्या 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिट और इनफॉर्म नजर आ रहे हैं, जो भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत हैं. अभी वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज में भी अपनी तैयारियों को अंतिम बार परखेंगे. हालांकि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें कीवी टीम के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज में आराम दिया है.

