IPL दिल जीत लेगा मुंबई में वापसी पर हार्दिक पांड्या का नया पोस्ट, दुनिया को दिया खास मैसेज

नई दिल्ली. आईपीएल के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इस लीग के नए सीजन (IPL 2024) में एक बार फिर मुंबई इंडियन्स (MI) के लिए खेलते दिखाई देंगे. मुंबई ने हार्दिक को गुजरात टाइटन्स (GT) से ट्रेड किया है. इसके लिए उसे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर कैमरुन ग्रीन को छोड़ना पड़ा, जो अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) में खेलते दिखाई देंगे. अपनी वापसी के बाद हार्दिक ने एक प्यारा सा वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है.

इस वीडियो में हार्दिक की एक पुरानी तस्वीर है, जब पहली बार उनका नाम आईपीएल नीलामी में सामने आया था. इस वीडियो में दिखाया गया है कि हार्दिक पांड्या का बेस प्राइज तब 10 लाख रुपये था. मुंबई की टीम ने उन्हें अपने खेमे में तभी कर लिया था. इसके बाद वह लगातार 2015 से 2021 तक मुंबई इंडियन्स का हिस्सा रहे.

आईपीएल 2022 में दो नई टीमें जुड़ने के बाद हार्दिक गुजरात टाइटन्स (GT) के खेमे में चले गए और इस टीम को उसके पहले ही आईपीएल टूर्नामेंट में खिताब का चैम्पियन बना दिया. हार्दिक की कप्तानी में गुजरात की टीम 2023 में भी फाइनल तक पहुंची. हालांकि इस बार वह खिताब नहीं जीत पाई. इस बीच आईपीएल 2024 की मिनी ऑक्शन से पहले गुजरात ने उन्हें मुंबई से ट्रेड कर लिया. हार्दिक पांड्या को मुंबई ने कैश अमाउंट में खरीदा है.

This brings back so many wonderful memories. Mumbai. Wankhede. Paltan. Feels good to be back. 💙 #OneFamily @mipaltan pic.twitter.com/o4zTC5EPAC

— hardik pandya (@hardikpandya7) November 27, 2023