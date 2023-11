हार्दिक पांड्या की वापसी मुंबई इंडियन्स का मास्टर स्ट्रोक, इस डील में गुजरात लुटा: टॉम मूडी

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) के नए संस्करण की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं. दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करना शुरू कर दिया है. इस बीच इस सीजन की फाइनलिस्ट और 2022 की चैम्पियन गुजरात टाइटन्स (GT) की यह चाल किसी को समझ नहीं आ रही है कि आखिरी क्यों उसने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को मुंबई इंडियन्स (MI) को लौटा दिया है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच टॉम मूडी ने इसे मुंबई का मास्टरस्ट्रोक करार दिया, वहीं गुजरात को इस डील में फिसड्डी करार दिया है.

हार्दिक पांड्या ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत मुंबई इंडियन्स से ही की थी और वह 2015 से 2021 तक इसी फ्रैंचाइजी के लिए खेले थे, जहां उन्होंने कई मौकों पर बैट और बॉल से टीम के लिए यादगार प्रदर्शन किया. इसके बाद पांड्या 2022 से आईपीएल से जुड़ी नई फ्रैचाइजी गुजरात टाइटन्स (GT) का हिस्सा बने और पहली ही बार में उसे चैम्पियन बना दिया था.

इसके बाद आईपीएल 2023 में वह उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जहां उसे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से हार का सामना करना पड़ा था. हार्दिक पांड्या के इस ट्रेड के बाद टॉम मूडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा.

Last minute trade for Mumbai Indians allows them to secure @hardikpandya7, master stoke.

Green going to @RCBTweets frees up the cash to secure the dream trade.

Out of the 3 franchises involved feel Titans have come off the worst. #IPLretention

— Tom Moody (@TomMoodyCricket) November 26, 2023