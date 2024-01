video: हार्दिक पांड्या ने IPL 2024 और T20 वर्ल्ड कप से पहले दिखाया अपना दमखम, शुरू किया गेंदबाजी अभ्यास

वडोदरा: अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने अपने टखने की चोट से उबरने के बाद पूरी लय में गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) के आगामी सत्र के लिए तैयार हैं जहां वह मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की कप्तानी करेंगे. पिछले साल टखने की चोट के कारण विश्व कप से बाहर होने वाले पांड्या को इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो फुटेज में गेंदबाजी करते देखा गया.

हार्दिक को इस दौरान गेंदबाजी के अलावा मैदान में दौड़ लगाते और व्यायाम करते देखा गया. उन्होंने जिम में पसीना बहाते हुए वीडियो शेयर किया है. हार्दिक ने कहा, ” खेल में वापसी करके मुझे अच्छा लग रहा है. मेरी यात्रा 17 साल पहले इसी मैदान पर शुरू हुई थी. मैं अभ्यास में जितना समय दे सकता हूं, हर दिन उतना दे रहा हूं.”

हार्दिक को गुजरात टाइटंस से ‘हाई-प्रोफाइल ट्रेड’ के बाद 15 दिसंबर को बेहद सफल रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था. वह नवंबर में बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप मुकाबले के दौरान चोट लगने के बाद से राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं.

Giving it all I got, every single day ✌️💥 pic.twitter.com/hYwk7oNOoL

— hardik pandya (@hardikpandya7) January 27, 2024