IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तान बने हार्दिक पांड्या; रोहित-धोनी भी रह गए पीछे, देखें आंकड़े

हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 35वें मैच में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को 55 रनों से हराकर इस सीजन की अपनी पांचवीं जीत दर्ज कर ली. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 208 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 152/9 का स्कोर ही बना सकी और 55 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई.

गुजरात की इस जीत के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आईपीएल इतिहास के सबसे कप्तान बन गए हैं. हार्दिक ने इस मामले में अब मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स से कप्तान एमएस धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है.

गुजरात ने मुंबई के खिलाफ जैसे ही जीत दर्ज की वैसे ही कप्तानों की सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. हालांकि यह लिस्ट यूनतम 20 मैच में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों की है.

लिस्ट में हार्दिक ने आईपीएल में अब तक 21 मैचों में टीम की कप्तानी की है, जिसमें से उन्होंने 15 में जीत दर्ज की है जबकि पांच मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. यानी के हार्दिक का जीत प्रतिशत 75 है और वह इस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं. हार्दिक 2022 से आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

एमएस धोनी का रिकॉर्ड टूटा

चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी 217 मैचों में 128 जीत और 88 हार के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. माही का विनिंग परसेंट 58.99 है और वह हार्दिक के बाद दूसरे नंबर पर हैं. जहां एमएस धोनी 2008 से आईपीएल में कप्तान हैं, वहीं दूसरी ओर, हार्दिक पांड्या सक्रिय रूप से 2022 के बाद ही कप्तान बने हैं.