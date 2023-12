VIDEO: ऐसा पहले कभी नहीं देखा...बिना पैड और ग्लव्स लगाए बल्लेबाजी करने पहुंचा बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बिग बैश लीग में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला. मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर के बीच खेले गए मैच में कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था. इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे हरीश रऊफ बिना पैड और ग्लव्स लगाए क्रीज पर पहुंच गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

यह घटना मेलबर्न स्टार्स की बल्लेबाजी के दौरान 20वें ओवर में देखने को मिला. 20वें ओवर की तीसरी, चौथी, पांचवीं गेंद पर लगातार विकेट गिरे. 11वें नंबर के बल्लेबाज हरीश रऊफ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलेगा. वह आराम से डग आउट में बैठे थे, मगर लगातार तीन विकेट गिरने के बाद उन्हें बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा. ओवर की ऑखिरी बॉल पर हारिश रऊफ को नन स्ट्राइक छोर पर रहना था, जल्दीबाजी में उन्होंने पैड भी नहीं लगाया और ग्लव्स को हाथ में लेकर किसी तरह क्रीज पर पहुंचे. ओवर की ऑखिरी बॉल पर मेलबर्न स्टार्स की टीम ने रन आउट के रुप में आखिरी विकेट गंवाया. टीम ने चार गेंदों पर लगातार चार विकेट गंवाए. हरीश रऊफ को बल्लेबाजी करने की नौबत नहीं आई.

हरीश रऊफ को टाइम आउट होने का डर भी सता रहा था, हालांकि विपक्षी टीम की तरफ से किसी तरह की अपील नहीं की गई. मगर क्रिकेट फैंस और प्लेयर्स रऊफ के इस तरह मैदान पर पहुंचने से हैरान जरूर नजर आए. अंपायर भी हरीश रऊफ से बात करते दिखे.

