T20 World Cup: हरमनप्रीत कौर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनीं

Harmanpreet Kaur makes World record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने (Harmanpreet Kaur) ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. हरमनप्रीत कौर 150 T20I मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर (महिला और पुरुष) बन गई हैं. हरमनप्रीत कौर ने साउथ अफ्रीका में जारी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2023 में सोमवार को आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की.

भारत और आयरलैंड बीच सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जा रहा महिला टी20 विश्व कप का यह मैच हरमनप्रीत कौर का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 वां मैच है. हरमनप्रीत से कम मैच भारतीय मेंस कप्तान रोहित शर्मा ने खेले हैं. रोहित ने मेंस क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा 148 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

महिला क्रिकेट में हरमनप्रीत के बाद, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने दूसरे सबसे अधिक मैच (143) खेले हैं जबकि भारत की स्मृति मंधाना 115 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. हरमनप्रीत ने इससे पहले, भारतीय मेंस कप्तान रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था और वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली क्रिकेटर बनी थीं.

भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत ने अपनी इस उपलब्धि पर टॉस के समय कहा, यह (150 टी20 मैच खेलना) मेसे लिए बहुत मायने रखता है. मुझे अपने साथियों से एक भावनात्मक संदेश मिला. इसके लिए मैं बीसीसीआई और आईसीसी को धन्यवाद देती हूं, जिनकी बदौलत हम हम इतने सारे मैच खेलने में सक्षम हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी (पुरुष/महिला):

150 – हरमनप्रीत कौर

148 – रोहित शर्मा

142 – सूजी बेट्स

141 – डेनिएल व्याट

139 – एलिसा हीली.

हरमनप्रीत कौर तीसरी बार टी20 विश्व कप में भारत की अगुआई रही हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उनका शानदार रिकॉर्ड है. हरमनप्रीत ने अब तक 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं.उनके नाम एक शतक भी हैं.

हरमनप्रीत कौर ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में मुंबई इंडियंस (एमआई)द्वारा खरीदे जाने के कुछ ही दिनों बाद रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है. रोहित और हरमनप्रीत अब न केवल भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे बल्कि मुंबई इंडियंस की पुरुष और महिला टीमों का भी नेतृत्व करेंगे.