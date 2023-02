हरमनप्रीत थोड़ा प्रयास करतीं तो क्रीज तक पहुंच सकती थी: एलिसा हीली ने रनआउट को लेकर भारतीय कप्तान पर कटाक्ष किया

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केपटाउन में खेले गए टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का खिताब जीतने का सपना टूट गया. न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने अर्धशतकीय पारी खेली थी लेकिन उनके रन आउट होने के बाद टीम इंडिया की जीत की उम्मीद टूट गई

15वें ओवर में जॉर्जिया वेयरहैम (Georgia Wareham) की डिलीवरी को स्क्वायर-लेग और डीप मिड-विकेट के बीच स्वीप करने के बाद, हरमनप्रीत ने सिंगल पूरा किया और फिर दूसरे रन के लिए दौंड़ी. इस दौरान बेथ मूनी (Beth Mooney) ने बाउंड्री बचाई और गेंद को समय पर विकेटकीपर हीली की ओर फेंका. दूसरा रन लेते समय हरमनप्रीत का बल्ला पिच में अटक गया और तब तक हीली ने गेंद विकेट पर लगा दी.