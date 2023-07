अगली बार जब हम यहां आएंगे तो इसके लिए तैयार रहना होगा: हरमनप्रीत कौर बांग्लादेश दौरे पर हुई खराब अंपायरिंग की आलोचना की

बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच के टाई होने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने दौरे पर हो रही खराब अंपायरिंग पर खुलकर नाराजगी जाहिर की. बांग्लादेश के खिलाफ 226 रन का स्कोर पीछा करते हुए टीम इंडिया मात्र 225 रन पर ही ढेर हो गई. जिसके बाद तीन मैचों की सीरीज 1-1 पर खत्म हुई और दोनों टीमों ने ट्रॉफी शेयर की.

मैच खत्म होने के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा, “मुझे लगता है कि मैच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. क्रिकेट के अलावा भी जिस तरह की अंपायरिंग हो रही थी, हम बहुत हैरान थे. अगली बार जब हम बांग्लादेश आएंगे तो सुनिश्चित करेंगे कि हमें इस तरह की अंपायरिंग से निपटना होगा और उसके अनुसार खुद को तैयार करना होगा.”