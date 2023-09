VIDEO: एशियन गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड जीतने पर Harmanpreet Kaur का रिएक्शन आया सामने, जानिए कप्तान ने क्या कहा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स (Hangzhou Asian Games 2023) में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. भारत ने फाइनल में श्रीलंका (IND W vs SL W) को 19 रन से हराकर एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार एशियाई खेलों में भाग ले रही थी. इस एशियाई महाकुंभ में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है. ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) का बयान सामने आया है.

कप्तान हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, यह काफी सुखद एहसास है कि हमने आज स्वर्ण पदक जीता. हम यहां स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य लेकर आए थे और आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. मैं अन्य सभी भारतीय एथलीटों को भी पदक जीतने के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं जो अभी भी यहां प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और आशा करती हूं कि वे स्वर्ण पदक लाएंगे.”

एशियाड में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, महिला क्रिकेट में पहली बार जीता गोल्ड

