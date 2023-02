हरमनप्रीत कौर ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने (Harmanpreet Kaur) ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने T201 क्रिकेट में अपने 3000 रन के आंकड़े को पार कर लिया है. वह ऐसा करने वाली भारत की पहली और दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर बन गई हैं.

हरमनप्रीत ने साउथ अफ्रीका में जारी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2023 में सोमवार को आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की. भारत ने इस मैच में आयरलैंड को DLS मेथर्ड के तहत 5 रन से हरा दिया और अंतिम-4 में प्रवेश कर लिया. सेमीफाइनल में अब भारत का सामना गुरुवार को कैपटाउन में ऑस्ट्रेलिया से होगा.

वह इस मैच में 150 T20I मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर (महिला और पुरुष) भी बनी. भारतीय कप्तान ने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में 20 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन के आंकड़े को पार कर लिया.

हरमन के नाम क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अब 150 मैचों की 135 पारियों में 27.83 की औसत से 3006 रन हो गए हैं. उनके नाम एक शतक और नौ अर्धशतक है. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 19.40 की औसत से 524 रन बनाए हैं.