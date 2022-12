IND W vs AUS W T20I: कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, धोनी-विराट और रोहित भी रह गए पीछे

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया की T20I में इस साल यह पहली हार है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का यह पहला सुपर ओवर था और उसने उसमें जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है. भारतीय टीम के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी एक नया इतिहास रच दिया है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो अब तक महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं कर पाए हैं. हरमनप्रीत अब सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली भारतीय कप्तान (महिला एंव पुरुष ) बन गई है.

धोनी-विराट और रोहित से भी आगे निकलीं हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत के लिए रविवार की जीत भारत के लिए T20I में बतौर कप्तान 50वीं जीत थी, जोकि एमएस धोनी से 8 और वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा से 11 अधिक है. हरमनप्रीत ने 2016 में T20I प्रारूप में भारतीय टीम की बागडोर संभाली थी. धोनी की कप्तानी में भारत ने 41 और रोहित की कप्तानी में अब तक 39 टी20 मैच जीते हैं जबकि कोहली की कप्‍तानी में भारत को 30टी20 मैचों में जीत मिली है.

धोनी ने 2007 से 2016 तक 72 टी20 मैचों में भारत को 41 मुकाबलों में जीत दिलाई. माही की कप्तानी में भारत ने एक मुकाबला टाई खेला जबकि 2 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं आया. मौजूदा कप्‍तान रोहित की कप्तानी में भारत ने अब तक 51 टी20 मैचों में से 39 जीते और 12 हारे हैं. टीम इंडिया ने कोहली की कप्तानी में 50 टी20 मैचों में से 30 में जीत दर्ज की और 16 मुकाबलों में उसे हार मिली.

भारतीय महिला टीम ने खेला अपना पहला सुपर ओवर

भारत ने इतिहास के अपने पहले सुपर ओवर में रिचा और स्मृति के साथ आगाज किया. रिचा ने हीथर के पहली गेंद पर छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद को हवा में लहराकर उन्हीं को कैच दे बैठीं. स्मृति ने चौथी गेंद पर चौका और फिर अगली गेंद पर छक्का मारा। अंतिम गेंद पर तीन रन से भारत ने 20 रन बनाए.

भारत ने गेंदबाजी के लिए रेणुका सिंह को चुना. ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान एलिसा हीली और एशलेग गार्डनर को उतारा. हीली ने पहली गेंद चौका मारा लेकिन अगली गेंद पर रेणुका ने उन्हें रन आउट करने का मौका गंवा दिया. तीसरी गेंद पर एशलेग ने लांग ऑफ पर राधा यादव को कैच थमाया. ताहलिया अगली गेंद पर एक रन ही बना सकी. अंतिम दो गेंद पर एलिसा ने 10 रन बनाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया 16 रन ही बना सका और भारत ने जीत दर्ज की.