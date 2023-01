जानें कौन हैं हारून रशीद, जिन्हें PCB ने बनाया पाकिस्तान मेंस टीम का मुख्य चयनकर्ता

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व क्रिकेटर हारून रशीद (Haroon Rasheed) को मेंस क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है. हारून अब पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की जगह लेंगे, जोकि अब तक अंतरिम मुख्य चयनकर्ता के रूप में काम कर रहे थे.

पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी की अगुवाई में प्रबंधन समिति ने चयन समिति के पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. नजम सेठी ने इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में हारून रशीद के नाम की घोषणा की.

कौन हैं हारून रशीद?

हारून रशीद पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट और 12 वनडे मैच खेले हैं. हारून, इससे पहले 2015 से 2016 तक राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता और 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय टीम के मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं.

रशीद अंतरिम चयन समिति के सदस्य थे. उन्होंने तत्काल प्रभाव से चयन समिति के प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अपने पिछले पद से इस्तीफा दे दिया है.